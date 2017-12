Cuplurile care recurg la fertilizarea in vitro, susţinute financiar de stat

Programul naţional de susţinere a cuplurilor care recurg la fertilizarea in vitro, care va fi funcţional începînd din 2010, va acoperi de la bugetul de stat costurile necesare procedurilor pentru 250 de tinere cupluri infertile, informează reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS). Pentru acest program se vor aloca aproximativ 500.000 de euro anual, iar el se va adresa, în principal, cuplurilor cu vîrste cuprinse între 25 şi 40 de ani. Ulterior, membrii Comisiei de Obstetrică şi Ginecologie a MS vor stabili şi alte criterii. Ministerul va susţine financiar prima procedură de fertilizare in vitro, urmînd ca, în cazul în care este nevoie ca aceasta să fie repetată, costurile financiare ulterioare să fie suportate de către cupluri. “Este timpul ca infertilitatea să fie recunoscută de către autorităţi ca o problemă medicală ce produce suferinţă şi care necesită compensare. Este corect ca şi pacienţii români să aibă acces gratuit la tratamente medicale dovedite utile. Am avut astăzi (luni, n.r.) o întîlnire cu reprezentanţii Comisiei de obstetrică-ginecologie a MS şi am decis că este necesar ca de anul viitor programele naţionale ale MS să cuprindă şi o iniţiativă pentru a ajuta tinerele cupluri”, a declarat secretarul de stat în MS, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel.

În plus, azi va fi publicat pe site-ul MS, proiectul Legii Reproducerii Umane Asistate şi Embriologiei, precum şi Codul de Procedură. Cele două documente au fost create ca urmare a unei reale îngrijorări publice cu privire la implicaţiile pe care noile tehnologii de reproducere asistată ar putea să le aibă asupra percepţiei şi valorificării vieţii umane şi a relaţiilor de familie. Legea Reproducerii Umane şi Embriologiei priveşte toate modalităţile de utilizare a spermei, ovulelor şi embrionilor cu aplicare umană şi toate investigaţiile care implică folosirea de embrioni umani vii. Această lege prevede obligaţii pentru centrele de cercetare în sensul practicării unor standarde de calitate şi siguranţă adecvate, furnizării şi înregistrării de informaţii, asigurării de consultanţă. Un ordin din 23 septembrie al MS stabileşte că procedurile de reproducere umană asistată medical (inseminarea artificială şi fertilizarea in vitro) nu mai pot fi făcute în România de către clinicile care se autofinanţează, indiferent dacă sînt private sau publice. Ordinul MS a fost emis după ce, în vara acestui an, la clinica Sabyc din Capitală s-a declanşat un scandal în urma căruia conducerea unităţii a fost arestată, sub acuzaţia de trafic de ovule, iar altor medici israelieni li s-a interzis să părăsească România.