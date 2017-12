Cuplurile din România au nevoie de fertilizare in vitro

Încă 138 de cupluri vor putea beneficia de finanaţare gratuită pentru o procedură de fertilizare in vitro în cadrul Programului de fertilizare in vitro şi embriotransfer (FIV/ET) al Ministerului Sănătăţii (MS). Potrivit MS, la sfârşitul săptămânii, Comisia pentru includerea cuplurilor solicitante în programul MS a aprobat 138 de dosare, dintre cele 178 depuse în cursul lunii august. De la debutul programului de susţinere a cuplurilor pentru feritilizare in vitro, din 1 iunie 2011 şi până în prezent, MS a aprobat 330 dosare, din cele 464 depuse. MS menţine recomandarea adresată unităţilor sanitare care derulează subprogramul FIV/ET să efectueze o verificare preliminară a dosarelor depuse de cuplurile interesate înainte de transmiterea dosarelor către Ministerul Sănătăţii, întrucât Comisia pentru includerea cuplurilor în Subprogramul FIV/ET nu este în măsură să aprobe dosare care nu întrunesc condiţiile impuse prin Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 765/2011. Reamintim că, anul acesta, MS a lansat, în premieră, Programul de fertilizare in vitro şi transfer embrionar.

Bugetul programului este de patru milioane de lei. Precizăm, de asemenea, că MS va susţine financiar o singură procedură de FIV, în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară; recoltarea spermei şi procesarea acesteia; inseminarea ovocitelor; transferul embrionar); 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere.

ÎN 2011, APROAPE 800 DE CUPLURI VOR PUTEA BENEFICIA DE PROGRAMUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

Deocamdată, opt clinici din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Braşov şi Sibiu au fost admise, până la această dată, pentru a derula programul MS. Lista unităţilor care se pot înscrie în program rămâne deschisă, a anunţat MS. Amănunte privind derularea programului sunt afişate pe site-ul MS la adresa www.ms.ro, sectiunea Lista unităţilor sanitare incluse în Programul de Fertilizare in vitro şi embriotransfer. Reamintim că şi la Constanţa, la Maternitatea „Euromaterna”, a venit pe lume, nu cu mult timp în urmă, primul copil ca urmare a procedurilor de fertilizare in vitro.