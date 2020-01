Cupșa forțează mâna liberalilor ca să fie desemnat candidat la Primăria Constanța

În prima zi a noului an, actualul director general al CERONAV și-a deschis o pagină de Facebook sub titulatura „Un liberal - Ovidiu Cupșa - pentru Constanța, unde a publicat un montaj foto cu iz electoral, în culorile PNL și un „Manifest pentru Constanța“. Se pare însă că anul politic al lui Ovidiu Cupșa a pornit cu stângul, dată fiind situația extrem de jenantă în care s-a plasat anunțându-și candidatura la Primăria Constanței, pentru ca imediat liderul constănțean al Partidului Național Liberal să reacționeze, tăind dur avântul pe care Ovidiu Cupșa și l-a luat suflându-și singur în pânze. Președintele Organizației Județene Constanța a PNL, deputatul Bogdan Huțucă, a declarat că, în această perioadă, filiala constănțeană a partidului, împreună cu conducerea centrală a formațiunii, desfășoară o amplă operațiune de cercetare menită să stabilească cea mai bună variantă posibilă pentru primăria municipiului, fie aceasta un candidat propriu, fie chiar un candidat al unei alianțe de dreapta. „Sunt elemente din strategia clară pe care o are PNL dar, din păcate, sunt persoane care nu au răbdare și încearcă să influențeze acest proces.“, a declarat Bogdan Huțucă.