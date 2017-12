Curățenie promovată de fete frumoase

Câteva domnișoare frumoase îmbrăcate în verde i-au luat, sâmbătă, prin surprindere pe constănțenii și turiștii care se aflau în Portul Tomis, oferind drept cadou obiecte de curățat precum bureți, perii, lavete etc. Acțiunea a fost organizată în cadrul Caravanei Polaris, cu scopul de a îi determina pe cetățeni să acorde atenție îngrijirii și gospodăririi zonelor urbane, dar și a celor naturale. Zona Portului Tomis are un potențial deosebit din punct de vedere funcțional, turistic și de agrement urban, dar și din punct de vedere estetic-configurativ, datorită mării și falezei. Astfel, ca și anul trecut, Caravana Polaris s-a derulat în zona Portului Tomis, unde o echipă formată din promoteri, printre care multe fete tinere și frumoase, a îmbrăcat costumații verzi și i-a îndemnat pe constănţeni, dar şi pe turişti să participe voluntar, alături de firma Polaris M Holding, la menţinerea curăţeniei în municipiul Constanţa. Promoterii, alături de voluntari, au încurajat un comportament ecologic din partea cetăţenilor constănţeni, oferindu-le acestora obiecte promoţionale pentru curăţenie, de culoare verde, precum şi pliante informaţionale referitoare la colectarea selectivă şi reciclare. „Suntem în al cincilea an de campanie și încercăm să îi determinăm pe turiști și pe constănțeni să păstreze orașul, stațiunea Mamaia și marea cât mai curate. Îi stimulăm simbolic, oferindu-le tot felul de cadouri de culoare verde“, a declarat organizatoarea acțiunii, Isabela Teodoroiu.