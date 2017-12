Curăţenia şi discounturile vând apartamente în plină criză

ZONE DE ATRACŢIE Deşi criza a blocat multe dintre tranzacţiile cu locuinţe, agenţii imobiliari constănţeni spun că proprietarii care respectă câteva reguli simple au şanse să vândă repede, ba chiar să şi obţină un profit frumos. „E important să stabileşti o politică agresivă de preţ, adecvată însă mediei stocului de locuinţe vândute deja pe piaţă. Îţi poţi fixa nişte praguri - un minim, sub care să nu cobori, dar şi un maxim. Este ideal să cauţi să vinzi de la bun început, în primele 30 de zile”, au explicat, pentru Telegraf, specialiştii portalului imobiliar www.TopEstate.ro. Pentru o tranzacţie rapidă, ei recomandă colaborarea cu un agent imobiliar cu strategii solide de vânzare, care să facă „networking”, adică să aibă o reţea bună de contacte. „Poţi oferi stimulente şi facilităţi la vânzare, pentru cei care cumpără până la o anumită dată. Apoi aranjează-ţi casa, cu atenţie la fiecare zonă a ei. Amână vizionarea locuinţei până când este curăţenie exemplară - o primă impresie bună contează enorm şi, după cum se spune, nu aici niciodată a doua şansă să faci o primă impresie”, mai spun cei de la TopEstate.ro. Nu în ultimul rând, aveţi grijă ca luminile să fie aprinse când primiţi clienţii (evident, cu toate becurile înlocuite) şi ca fiecare cameră să fie dotată cu un odorizant. „Creaţi zone de atracţie în fiecare cameră. Nu trebuie să fie ceva complicat, ci pot fi doar elemente care rup atenţia de la tot, de genul „Aici s-a întâmplat ceva” etc”, potrivit specialiştilor portalului.

APARTAMENTUL IDEAL În prezent, fiecare efort suplimentar contează, spun cei de la TopEstate: „Curăţenie în detaliu, renovări, s-au făcut sau nu lucrări de izolare, dacă există loc de parcare lângă bloc sau în garaj la subsol. Totuşi, cel mai important factor rămâne preţul, în special în această perioadă. Suntem într-o piaţă a cumpărătorului. El face acum regulile, emite pretenţii şi trebuie servit. De aceea, mulţi vânzători lasă din preţ, până când ajung la un acord cu potenţialul client. Totuşi, există tehnici de negociere care îl pot face pe vânzător să obţină un preţ ceva mai bun, însă doar în cazul în care cumpărătorul are de unde plusa”. Agenţii imobiliari spun că tranzacţii mai rapide se fac în cartierele bune ale Constanţei: „Atenţia cumpărătorilor este îndreptată spre imobile noi, oriunde ar fi ele. Apartamentul ideal (care s-ar vinde imediat) se află într-un cartier central sau semicentral, într-un bloc nou, cu îmbunătăţiri aduse, astfel încât cumpărătorul să nu fie nevoit să renoveze. Are o suprafaţă mare şi un preţ cu 15% sub orice altă ofertă asemănătoare”.