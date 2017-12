Curăţenie generală la Eforie

Oraşul Eforie se implică în curăţenia generală pusă la cale de ecologişti prin campania „Let’s do it, Romania”. 100 de elevi de la Şcoala generală I-VIII din Eforie Nord, nouă profesori, în frunte cu profesorul coordonator Stela Bârgoliu şi părinţii elevilor, vor strânge, sâmbătă, de la ora 10.00, gunoaiele pe porţiunea cuprinsă între faleza Belona şi Vraja Mării în Eforie Nord. Copiilor şcolii generale li se alătură şi angajaţii Primăriei, cei ai SC Util Serv SRL şi de la Poliţia Locală care şi-au propus în ziua dedicată curăţeniei generale să elibereze de deşeuri zona Capul Turcului din Eforie Sud. În plus, la Eforie vor fi prezente şi două echipe de ecologişti implicaţi în organizarea proiectului naţional. O echipă va „acţiona” pe zona căii ferate din Eforie Nord şi cealaltă echipă va colecta deşeurile de pe faleza din Eforie Sud şi de pe platforma Lacului Techirghiol, situată la ieşirea din Eforie Sud spre Tuzla.