Premierul Boc are obsesia curelei de la pantaloni. Se prea poate ca, în momentele sale de ucenicie şi tinereţe, cureaua să fi jucat un rol important în afirmarea sa plenară. Nefiind specialişti în curele, precum domnia sa, nu ne putem exprima în cunoştinţă de cauză. Cert este că premierului îi place la nebunie cureaua lată. S-ar putea ca, într-o zi, după ce se lasă la vatra politichiei, Boc să ne deconspire o parte din marile secrete ale curelei late. Unii specialişti spun că se lipeşte foarte bine pe buci şi că are o rază mare de acţiune. Propagandiştii pun un accent deosebit pe rolul său educaţional. Conform unor surse care vor să-şi păstreze anonimatul, premierul Boc ar fi furat-o în copilărie de cîteva ori cu cureaua lată. Acesta pare a fi momentul legăturii emoţionale dintre micuţul Boc de altădată şi lăţimea curelei. Cert este că de atunci Boc are un respect ieşit din comun faţă de cureaua lată. Din acest motiv, îi înalţă ode, imnuri de slavă şi cîntări adecvate trăirilor sale personale. De cînd cu campania electorală în vigoare, Boc o ţine langa cu cureaua lată. E ca şi cum ar fi imnul partidului. Sigur, ne aflăm într-o perioadă fertilă manifestărilor gen “Cîntarea României”. Într-o astfel de conjunctură, premierul nu pierde ocazia de a cînta cureaua cea lată. De cîteva zile încoace, e în voce. Conform aceloraşi surse care vor să-şi păstreze anonimatul, cureaua lată este un bun formator de opinie. Evident, pînă la anumite limite. Pentru premier, cureaua lată a însemnat mult mai mult. În primul rînd, i-a format vocea. Bucuţele sale de copil sănătos crescut la ţară au fost folosite pe post de diapazon. Aşa se explică de ce domnul Boc cîntă ori de cîte ori cineva pocneşte cu cureaua lată de podea. Precum haiducii. După cum interpretează cîntecele dedicate curelei late, înţelegem transformările prin care trece în fiecare zi premierul nostru. El tratează Guvernul ca pe o curea lată. Din acest motiv, sînt situaţii cînd cureaua lată este confundată cu brîul. Deşi nu este lată conform aspiraţiilor sale personale, cureaua de la Cotroceni se bucură de o atenţie ieşită din comun din partea premierului. Cred că îi ştie de frică. Mă rog, aşa spun analiştii în curele de la noi. Domnul Boc este cureaua de transmisie între Cotroceni şi restul lumii. Cînd se răţoieşte la adversarii săi politici, se încinge cu cureaua lată. După cum o fac unii de lată, constat că în politică nu contează lungimea, ca element de bază, ci lăţimea. Puşca şi cureaua lată. Păzea, miroase a dictatură. Sînt diverşi analişti care vorbesc cu îngrijorare despre soarta fundului prezidenţial. Spun unii că dacă pierde alegerile, cum să zic, nu o să fie prea bine de fundul lui! I se pregăteşte cureaua lată. Îmi plac prestaţiile artistice ale premierului Boc. E un adevărat rapsod al curelei late. Mai tare decît Ludovic Orban! Boc şi ai lui au făcut-o lată de tot. Să vedem pe unde vor scoate cureaua la sfîrşit.