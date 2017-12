Curs de 5,5 lei/euro, până la Revelion

UN PICAJ FĂRĂ SFÂRŞIT Panică în disco. Din nou. Cursul leu/euro a atins un nou maxim record istoric negativ minim absolut total, de 4,6481 unităţi. Deloc surprinzător. Să ne aducem aminte ce spunea guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, în urmă cu vreo două luni - „Din cauza intervenţiilor BNR, leul este supraapreciat”. De atunci, leul a fost lăsat să se descurce, iar prezenţa băncii centrale în piaţă a fost mult mai discretă. Mesajul a fost retransmis joi, după şedinţa de politică monetară, când Isărescu a avertizat că e nevoie de o detensionare a situaţiei politice, care s-a suprapus peste problemele europene importate cu voioşie de România, gonindu-i pe investitori (cu tot cu banii lor) şi punând presiune pe sărmanul leu. Nicio vorbă despre o apărare agresivă a leului. Se intervine, asta e clar, uitaţi-vă doar la gaura de 800 milioane euro din rezervă, dar nu pentru a speria specula şi volatilitatea, ci pentru a împiedica o depreciere bruscă. Oricum, având în vedere că filmul referendumului a fost prelungit până în 31 august, e clar că picajul leului nu s-a încheiat. Chiar şi vineri, după publicarea referinţei, cotaţiile au continuat să crească, semn că şi luni am putea vedea un nou maxim record istoric negativ minim absolut total.

POLITICA NE DOARE Pragul de 4,7 lei/euro ar putea fi atins săptămâna viitoare, având în vedere tensiunile politice, la care se adaugă situaţia externă, spune analistul-şef al casei de brokeraj X-Trade Brokers, Claudiu Cazacu. „Vineri s-a văzut o mică intervenţie a BNR când s-a publicat referinţa, dar nu a fost o mişcare agresivă”, spune Cazacu, precizând că, în condiţiile actuale, evoluţia leului în raport cu euro este normală. „Influenţe s-au văzut încă din şedinţa de joi. Vineri am avut doar o reflectare a evenimentelor de joi. În Europa sunt probleme, iar asta înseamnă un apetit scăzut pentru risc, un interes scăzut pentru monede emergente. Şi amânarea deciziei privind referendumul este o veste proastă pentru piaţă. Una este să amâni câteva zile, alta este să amâni o lună”, explică economistul. Pentru finele anului, prognozele sunt sumbre - 5,5 lei/euro, un semnal de alarmă pentru clasa politică, ale cărei lupte interne sunt inacceptabile pentru investitorii internaţionali, spune analistul Financial View Dragoş Cabat: „Orice s-ar întâmpla în Europa, situaţia naţională este atât de ambiguă pentru jucătorii străini încât banii vor continua să iasă din România”. El consideră că, în momentul de faţă, contextul politic are un impact de 95% asupra evoluţiei leului. Restul e poveste.