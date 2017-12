Curs de instruire în tehnica Jedi

În acest semestru, Queen\'s University din Belfast oferă, în premieră, un curs de instruire în tehnicile cavalerilor Jedi. Conform broşurii intitulate “Feel the Force: How to Train in the Jedi Way”, cursul oferă tehnici psihologice inspirate din mentalitatea Jedi care au aplicabilitate în viaţa de zi cu zi. Totodată, pretinde să exploreze şi celelalte probleme din universul inspirat de seria Războiul Stelelor, precum echilibrul, destinul, dualitatea, instinctul patern sau fascismul. Profesorii irlandezi speră să atragă tinerii fani ai seriei Războiului Stelelor şi să le stîrnească interesul pentru educaţie prin metode alternative. Aceştia susţin că acest curs le va oferi participanţilor cunoştinţe de care se vor sluji mai tîrziu pentru a reuşi în carieră. Nu sînt necesare alte calificări, dar amatorii sînt atenţionaţi că săbiile nu numai că nu sînt oferite în acest curs, dar nici acceptate în aulă.