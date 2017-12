Curs pentru antrenorii de fotbal, la Constanţa

Sala de conferinţe a hotelului “Malibu” din staţiunea Mamaia a găzduit ieri o acţiune din cadrul cursului de reînnoire şi perfecţionare a antrenorilor care deţin licenţa A şi B UEFA, la care au participat peste 100 de tehnicieni, majoritatea constănţeni, printre care s-au numărat Ion Constantinescu, Mihai Turcu, Eugen Şovăilă, Marian Dinu, Ion Barbu, Cristi Şchiopu, Decebal Gheară şi Cosmin Paşcovici. Ultimele noutăţi din fotbalul mondial au fost prezentate de Dan Apolzan, directorul Şcolii Federale de Antrenori, de Lucian Burchel, director tehnic al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, şi de Gheorghe Dumitru, doctor în Medicină Sportivă.

„Am decis să venim la Constanţa pentru că este foarte important să ne mişcăm în întreaga ţară, ţinând cont că antrenorii de la nivelul ligilor inferioare nu au mari posibilităţi financiare. Am fost prima oară la Galaţi, iar după Constanţa, vom merge la Sibiu şi Timişoara. Nu i-am testat pe antrenori, ci am dorit să le transmitem ultimele noutăţi din fotbalul mondial. De altfel, am prezentat o sinteză de aproape o oră a conferinţei susţinute la Bucureşti de directorul tehnic al Federaţiei Spaniole de Fotbal, Gines Melendez Sotos, care ne-a dezvăluit o parte din secretele fotbalului spaniol. În plus, am arătat şi metodele folosite de un preparator fizic din fotbalul american, Darcy Norman, care a activat în staff-ul celor de la Bayern München, încercând să implementeze un sistem de pregătire pentru mişcările de direcţie în teren”, a explicat Dan Apolzan.

Marian Dinu, fost jucător şi antrenor secund la FC Farul Constanţa, Oţelul Galaţi, Pandurii Tg. Jiu şi CFR Cluj, a remarcat utilitatea acestui curs pentru tehnicieni, din mai multe puncte de vedere: „Sunt două aspecte în situaţia din acest moment. Unul negativ, pentru că am rămas fără angajament după ce am reziliat contractul cu CFR Cluj, şi unul pozitiv, acela că am ocazia de a participa la acest curs şi îmi pot îmbogăţi bagajul de cunoştinţe, dar şi oportunitatea de a mă reîntâlni cu vechi colegi. A fost o acţiune interesantă, cu multe noutăţi în privinţa metodelor de antrenament”.