Curs universitar despre Lady Gaga

Cântăreaţa americană Lady Gaga, pe numele său real Stefani Joanne Angelina Germanotta, este un adevărat fenomen global, ce a ajuns să fie studiat la universitate. Studenţii Universităţii Carolina de Sud vor putea lua parte la un curs despre cântăreaţa pop, începând din primăvara anului viitor. Mathieu Deflem, profesor de sociologie în cadrul prestigioasei universităţi, a adăugat în programă cursul “Lady Gaga şi sociologia faimei”. “Obiectivul principal este să desluşim o parte a dimensiunilor sociologice relevante ale succesului cântăreţei Lady Gaga”, se arată în descrierea cursului. Pofesorul Deflem, în vârstă de 48 de ani, a declarat: “Ne vom uita la Lady Gaga ca la un eveniment social. Alţii spun că Gaga este noua Madonna. Eu consider că sunt unii oameni care au ceva individual aparte. Frank Zappa a avut. Prince a avut. Miles Davis a avut. Jimi Hendrix a avut. Şi Lady Gaga are”.

Aparent, una dintre metodele pentru a deveni celebru este să îţi schimbi numele. Stefani Joanne Angelina Germanotta, în vârstă de 24 de ani, este cunoscută în lumea întreagă sub numele de Lady Gaga. Mathieu Deflem intenţionează să identifice, cu ajutorul acestui curs, factorii care fac ca o persoană să devină celebră şi să stabilească din punct de vedere ştiinţific ce înseamnă celebritatea în societatea actuală. Acesta s-a simţit intrigat de tânăra artistă în momentul în care a văzut-o pentru prima oară la televizor, în ianuarie 2009, când Lady Gaga a fost invitată în emisiunea The Tonight Show. A dorit apoi să o vadă pe artistă în realitate şi a mers la un concert pe care Lady Gaga l-a susţinut în oraşul Atlanta. Mathieu Deflem a înfiinţat apoi un site dedicat artistei americane - www.gagafrontrow.net -, de unde fanii cântăreţei pot descărca fotografii şi înregistrări rare. Profesorul american, care a întâlnit-o pe Lady Gaga de cinci ori, a ţinut însă să precizeze: ”Să nu mă contactaţi pentru a mă întreba cum poţi să o întâlneşti pe Lady Gaga. Nu ştiu acest lucru. Am întâlnit-o cu ocazia unor concerte din turneul Fame Ball şi din prima parte a turneului Monster Ball şi, o dată, din întâmplare, într-un aeroport. Nu ţin legătura cu ea şi nici cu echipa ei managerială”.

Lady Gaga are 24 de ani şi este câştigătoare a două premii Grammy. Este considerată una dintre cele mai interesante şi originale artiste din noul val şi se bucură de un imens succes comercial. Lady Gaga a devenit celebră graţie unor hituri precum ”Bad Romance” şi ”Poker Face” şi a încântat publicul cu ocazia unor apariţii live ieşite din comun, purtând întotdeauna costume şocante sau dând foc pianului la care cânta în timpul galei American Music Awards 2009. Recent, Lady Gaga a devenit oficial primul artist din lume ale cărui videoclipuri au depăşit un miliard de vizualizări pe site-ul YouTube.