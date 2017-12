Cursă acerbă în competiţia pentru premiile Oscar

Afişele unui nou film cu Jean Dujardin, nominalizat la Oscar pentru rolul din „L`Artiste / The Artist”, au fost scoase din spaţiul public vineri la Paris, după ce au pornit un scandal din cauza scenelor erotice sugerate, care, potrivit unor speculaţii, ar putea diminua şansele actorului la râvnitul trofeu. Aceste postere, pentru promovarea filmului „Les infideles / The Players”, constând într-o serie de scurtmetraje comice pe tema infidelităţii, cu Jean Dujardin şi Gilles Lellouche, care sunt şi regizori şi scenarişti în acest proiect, îi prezentau pe cei doi în ipostaze de natură sexuală. Într-unul dintre afişe, Jean Dujardin apare încadrat de picioarele unei femei, cu textul „Je rentre en reunion”, în traducere Intru în şedinţă. Un alt afiş îl arată pe Gilles Lellouche vorbind la telefonul mobil şi având capul unei femei, cu spatele, în dreptul taliei şi mâinile ei pe piept, alături de textul „Ca va couper, je rentre dans un tunnel”, în traducere O să se întrerupă, intru într-un tunel. Afişele au fost scoase, iar distribuitorul filmului s-a scuzat, a declarat producătorul filmului „L`Artiste / The Artist” Thomas Langmann fără a exprima vreun punct de vedere privind posibilitatea ca şansele actorului la Oscar să fie diminuate din cauza acestei campanii de promovare. Jean Dujardin este nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru prestaţia din „L`Artiste / The Artist”, în regia lui Michel Hazanavicius, peliculă nominalizată la premiile Academiei americane, ce vor fi decernate pe 26 februarie, la zece categorii printre care şi Cel mai bun film şi Cea mai bună regie.

Autoritatea de Reglementare Profesională a Publicităţii din Franţa (ARPP) ar fi primit mai multe sesizări din partea unor cetăţeni care au considerat că afişele filmului „Les infideles / The Players” sunt ofensatoare. Agenţia responsabilă cu campania de promovare a filmului, JC Decaux, a comunicat că afişele au fost înlăturate. Cele două variante de postere au fost înlocuite cu o a treia, în care cei doi actori apar stând împreună şi râzând în timp ce două femei îmbrăcate sexy se îndepărtează. Reprezentanţii agenţiei au admis că afişele contestate nu erau de bun gust.

Între timp, mai multe publicaţii franceze au ridicat problema posibilelor efecte dăunătoare ale acestei campanii asupra şanselor lui Jean Dujardin la Oscar. „America nu glumeşte deloc cu genul acesta de fotografii murdare”, a titrat „Le Parisien”. „L\'Express” a subliniat totodată că Jean Dujardin este pe ultima sută de metri în cursa pentru Oscar, când, ca şi într-o campanie electorală, „toată lumea este gata să exploateze orice slăbiciune a concurenţei”. Cotidianul „Le Figaro” a sugerat la rândul său că cei care îi promovează pe actorii rivali ar putea să exploateze puritanismul membrilor Academie americane pentru a-l discredita pe Jean Dujardin în această competiţie cunoscută ca fiind acerbă. Compania care se ocupă de distribuţia producţiei „Les infideles / The Players” în Franţa, Mars Distribution, nu a făcut vreun comentariu. O reprezentantă a actorului a refuzat, de asemenea, să comenteze. Filmul, printre ai cărui regizori se numără şi Michel Hazanavicius, va fi lansat în Franţa pe 29 februarie.