Cursă anuală în interiorul Empire State Building

Thomas Dold, un german de 25 de ani, a câştigat tradiţionala cursă anuală desfăşurată în Empire State Building, urcând cele 1.576 de trepte din interiorul celui mai înalt zgârie-nori din New York, în 10 minute şi 16 secunde. Peste 200 de concurenţi din lumea întreagă s-au aliniat la startul acestei curse insolite, luând cu asalt celebrul turn înalt de 380 de metri, construit în 1931. În ceea ce le priveşte pe femeile participante, neo-zeelandeza Melissa Moon, de 40 de ani, a fost cea mai rapidă şi a terminat cursa în 13 minute şi 13 secunde, ocupând locul 21 în clasamentul general. Alergând în ritmul ei, americana Ginette Bedard, de 76 de ani, a terminat cursa într-un timp de două ori mai mare decât Thomas Dold, care a câştigat această competiţie pentru al cincilea an consecutiv. Deşi competiţia este deschisă tuturor, participanţii trebuie să prezinte organizatorilor un fel de curriculum vitae sportiv pentru a fi selecţionaţi. Împreună cu maratonul de la New York, cursa din interiorul Empire State Building este unul dintre evenimentele sportive cel mai apreciate de locuitorii din New York.