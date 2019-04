Cursă directă Uber spre Paradisul Fiscal?

AVERTISMENT Confederația transportatorilor COTAR atrage (din nou) atenția asupra gravelor erori de interpretare a legislației de către politicienii români, „care consideră că un discurs demagogic în campanie electorală e mai important decât înțelegerea realității și respectarea legilor într-un stat“. Și asta pentru că o OUG dă undă verde paradisului fiscal pentru firmele de ridesharing, spun transportatorii - „Asistăm astăzi la un circ electoral în care politicieni din aproape toate partidele militează pentru încălcarea cu bună știință a legii taximetriei, doar pentru a se face loc în piața din România unor firme care încalcă cel puțin trei legi ale statului român: legea taximetriei, Codul Muncii și Codul Fiscal. Sub pretextul că duc transportul rutier de persoane în era tehnologiei, companiile de ridesharing nu fac altceva decât să-și umple propriile buzunare cu zeci de milioane de euro, în timp ce bugetele statelor pe care le piratează scad simțitor, iar drepturile lucrătorilor se elimină din așa-zisa relație de „parteneriat” cu șoferii bucuroși că le rămân câțiva bănuți în plus în buzunar, dar nu se gândesc la consecințele pe termen scurt mediu și lung: lipsa asigurărilor de sănătate, mai ales dacă ar avea nevoie de spitalizare; lipsa cotizației la pensie, care îi va adăuga pe lista acelor pensionari cu venituri sub nivelul subzistenței, peste 10 - 20 ani“. COTAR mai spune că există cereri de intrare în legalitate a unor firme care fac exact același lucru, doar că nu respectă nicio lege a statului Român - „Uber își desfășoară activitatea de patru ani, funcționează ilegal în România, face transport de persoane fără nicio autorizație, obține astfel venituri ilicite și duce toți banii încasați în conturi din afara țării. Pretinde că nu înseamnă transport rutier de persoane atunci când duci o persoană din punctul A în puctul B, cu ajutorul unei aplicații cu tarife dinamice. Eludează Codul Fiscal și fraudează bugetul consolidat al statului cu sute de milioane de euro“.

LOBBY PUTERNIC Reprezentanții COTAR mai spun că lobby-iștii Uber și ai altor aplicații de același fel au gasit politicieni, chiar și în Guvern, iar acum se încearcă trecerea, pe repede-înainte, a unei OUG care să le servească interesele - „Eliminarea taximetriei va afecta peste 150.000 de familii, însumând peste 600.000 de persoane. Așa cum am declarat și la întâlnirea de la Guvern, din 21 martie, dacă tot se dorește un transport alternativ, poate fi introdus un capitol distinct în legea 38/2003, unde să se prevadă și această activitate, dar să fie limitată, să respecte aceleași reguli ca și noi, în ceea ce priveste autorizarea, controlul și fiscalizarea, controlul autorităților în drept, precum și numărul limitat de mașini. Alfel înseamnă ca suntem o țară comandată de niște grupuri de interese care-și fac legi cu ajutorul politicienilor români“.