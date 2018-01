Cursă în doi pentru titlul mondial

A şasea cursă a sezonului din Class 1 World Powerboat Championship a avut loc la sfîrşitul săptămînii trecute la Doha - Qatar Grand Prix. Cursa a adus multe lămuriri în privinţa disputei pentru titlul mondial, datorită abandonului campioanei mondiale en titre - Spirit of Norway 10. Un abandon care a redus aproape la zero şansele norvegienilor de a-şi păstra titlul. Doar un joc al rezultatelor extrem de improbabil (abandonuri în ambele curse rămase pentru primele două clasate!) ar mai putea da şanse norvegienilor. La Doha, Spirit of Norway 10 a obţinut pole-position şi a alergat foarte bine pînă în turul 15 (din cele 20 ale cursei), atunci cînd a fost obligată să se retragă din cauza defectării unui motor. Victory 77 a preluat conducerea şi a cîştigat lejer, reuşind a patra victorie a sezonului şi - totodată - un pas uriaş către titlul mondial. În penultima cursă a sezonului, Arif Al Zafeen şi J.M. Sanchez au nevoie de o clasare în faţa şeicului Hassan Al Thani pentru a obţine titlul matematic înainte de finalul sezonului. Şeicul Hassan Al Thani şi Matteo Nicolini încă mai speră la titlu, dar pentru asta au nevoie de victorii în ultimele două curse ale sezonului. Negotiator 50 termină sezonul în forţă, urcînd la Doha pe poziţia a treia a podiumului, ascensiunea englezilor începînd în cursa din România, de la Mamaia! Clasamentul de la Doha: 1. Victory 77 (Arif Al Zafeen/ J.M. Sanchez) în 55.00,20 (185,96 km/h); 2. Qatar 96 (Hassan Al Thani/ M. Nicolini) la 01.17,73; 3. Negotiator 50 (B. Eker/ C. Parsonage) la 01.57,97; 4. Qatar 95 (Al Sulaiti/ L. Nicolini) la 02.19,67; 5. Victory 7 (Al Sayed/ N.B. Hendi) la 02.29,41; 6. Spirit of Norway 20 (T. Barry-Cotter/ P. Nilsen) la 1 tur; 7. Foresti & Suardi 8 (M. Pennesi/ G. Montavoci) la 2 tururi; 8. Spirit of Norway 10 (B. Gjelsten/ S. Curtis) la 5 tururi; nu au terminat cursa Jotun 90 şi SeveneleveN 18. După 6 etape din cele 8 programate sezonul acesta, clasamentul general arată astfel: 1. Victory 77 - 116p; 2. Qatar 96 - 94p; 3. Spirit of Norway 10 - 76p; 4. Victory 7 - 53p; 5. Qatar 95 - 49p; 6. Negotiator 50 - 37p; 7. Foresti & Suardi 8 - 35p; 8. Spirit of Norway 20 - 29p; 9. SeveneleveN 18 - 14p; 10. Jotun 90 - 12p; 11. Fainplast 2 - 5p. Următoarea cursă a sezoului, Mina Seyahi Grand Prix, este programată în Dubai, peste două săptămîni.