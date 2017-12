Cursa la Oscarul pentru machiaj şi coafură

”The Hobbit: An Unexpected Journey / Hobbitul: O călătorie neaşteptată\", ”Lincoln” şi ”Les Miserable / Mizerabilii” se numără printre cele şapte filme aflate pe lista scurtă pentru nominalizările la premiul Oscar pentru cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură, care vor fi anunţate pe 10 ianuarie 2013. Celor trei lungmetraje li se alătură ”Hitchcock”, ”Looper / Looper: Asasin în viitor”, ”Men in Black 3 / Bărbaţi în negru 3” şi ”Snow White and the Huntsman / Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător”. Pe 5 ianuarie, membrii departamentului de experţi în machiaj şi coafură din cadrul Academiei de Film americane vor viziona fragmente de zece minute din fiecare peliculă finalistă şi apoi îi vor alege pe nominalizaţi. Lista nominalizărilor pentru premiul Oscar pentru cel mai bun machiaj şi cea mai bună coafură va include trei filme. Printre marii absenţi dintre finaliştii de anul acesta, potrivit specialiştilor în domeniu, se numără ”Cloud Atlas / Atlasul norilor”, ”The Dark Knight Rises / Cavalerul negru: Legenda renaşte\", ”The Avengers / Răzbunătorii”, ”Prometheus” şi ”Skyfall / 007: Coordonata Skyfall”. Gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie, la Teatrul Dolby din Los Angeles.