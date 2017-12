01:28:10 / 08 Februarie 2017

zbor direct

As dori sa stiu daca va fi posibil vro data deschiderea zborului spre STOCKHOLM -SUEDIA asa cum o data aeroportul kogalniceanu era plus aglomerat de turisti skandinavi. Multi foarte multi colegi si vechi turisti care erau vara de vara pe litoralul nostru intreba ,,cind si cum sa intimplat de nu se mai poate veni direct pe kogalniceanu. Noi cei nascuti in rominia ne aglomeram pe tarom ne chinuim cum putem de a veni acasa la constanta ,dar cei care sint staini cum sa mai pota veni .ar fi i idea grazava ca BLUE AIR SA PREIA SI RUTA STOCHOLM, V multumim pentru intelegere .multi turisti scandinavi iubesc litoralul nostru dar este greu de ajuns