Curse redirecționate sau anulate pe Aeroportul Sibiu, din cauza ceții

Două curse aeriene care trebuiau să aterizeze, marţi, pe Aeroportul din Sibiu au fost redirecţionate către Târgu Mureş şi Cluj-Napoca, din cauza ceţii dense de la Sibiu, iar alte trei zboruri au fost anulate.

Reprezentanții Aeroportului din Sibiu au declarat, marți, că mai multe curse aeriene au avut probleme din cauza ceții dense.

Astfel, o cursă Tarom de la Munchen a fost redirecționată către Aeroportul din Cluj-Napoca, iar pasagerii care ar fi trebuit să ajungă la Sibiu vor fi aduși cu un autocar.

De asemenea, o aeronavă Wizz Air care ar fi trebuit să sosească de la Londra a fost redirecționată pe Aeroportul din Târgu Mureș, pasagerii cu destinația Sibiu urmând a fi aduși cu autocarul.

Totodată, cursa retur Sibiu - Londra a companiei Wizz Air a fost anulată, la fel ca zborurile companiei Lufthansa de la Munchen spre Sibiu și de la Sibiu spre Munchen.

Potrivit meteorologilor, județul Sibiu se află, marți după-amiază, sub cod galben de ceață, astfel că vizibilitatea este redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.