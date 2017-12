Cursele maritime Istanbul - Constanţa ar putea fi reluate

În baza Acordului maritim bilateral parafat ieri între miniştrii Transporturilor din România şi Turcia, în cel mult un an, cursele maritime între Istanbul şi Constanţa ar putea fi reluate. Ministrul Transporturilor, Ludovic Orban a declarat că acordul stabileşte un cadru pentru dezvoltarea proiectelor comune în domeniul transporturilor maritime, dînd ca exemple recunoaşterea documentelor de identitate emise de cele două state, posibilitatea repatrierii profiturilor obţinute de companiile de shipping, siguranţă sporită pentru pasageri, marfă, vase, dezvoltarea de trafic maritim între Turcia şi România prin înfiinţarea de curse RO-RO. „Chiar s-a discutat despre reînfiinţarea cursei Istanbul - Constanţa, despre deschiderea altor linii de transport de pasageri şi marfă”, a spus Ludovic Orban, care a explicat că detaliile legate de înfiinţarea de curse maritime se vor pune la punct în cadrul unor întîlniri bilaterale pe care le va avea cu omologul său turc. „Au început discuţii la nivelul companiilor de shipping, ale administraţiilor de porturi. Într-un an de zile se pot înfiinţa astfel de curse”, a mai precizat el adăugînd că partea turcă şi-a manifestat interesul pentru modernizarea infrastructurii de transport din România, care este ţară de tranzit pentru transportatorii turci. „Toate aceste discuţii le-am purtat pentru că Turcia este, după comerţul cu UE, ţara cu cel mai mare volum comercial pe care îl are România cu un stat non-european”, a mai spus ministrul. Turcia este interesată şi de proiectul care vizează interconectarea energetică printr-un cablu submarin prin Marea Neagră prin care se poate exporta sau importa energie electrică. Oficialul a mai spus că Turcia s-a arătat interesată să modernizeze infrastructura rutieră din România, în condiţiile în care pe şoselele locale circulă foarte multe mijloace de transport din Turcia. În plus, numărul de cereri de autorizaţii de tranzit din partea companiilor turceşti de transport este în creştere, a mai spus Orban.