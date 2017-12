Cursul, aproape de minimul ultimelor 12 luni

Cursul de schimb a coborât, ieri, sub 4,39 lei/euro pe piaţa interbancară, pentru prima dată în ultimele două săptămâni, şi evoluează aproape de cel mai redus nivel de la jumătatea anului trecut, pe volume mari apărute predominant în timpul după-amiezii. Cursul de schimb anunţat de BNR a scăzut ieri cu 0,53 bani (0,12%), la 4,3918 lei/euro.

Ratele medii ale dobânzilor practicate ieri dimineaţă de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei pe termen de o zi au ajuns la 1,46% - 1,96% pe an, de la 0,22% - 0,72% pe an în ziua anterioară, în condiţiile în care ieri a început o nouă perioadă în care băncile trebuie să constituie rezervele minime obligatorii stabilite de BNR. Dobânzile continuă să fie sub rata dobânzii de politică monetară a BNR, de 3,5% pe an, şi peste dobânda practicată de banca centrală la facilitatea de depozit, de 0,5% pe an.