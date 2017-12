Cursul, fixat la 4,42 lei/euro

Cursul anunţat de Banca Naţională a României (BNR) a variat, ieri, nesemnificativ faţă de marţi şi s-a menţinut uşor sub 4,42 lei/euro, nivel în jurul căruia a orbitat în ultimele șapte zile. Astfel, referinţa a urcat cu doar 0,16 bani şi a ajuns la 4,4196 lei/euro. Paritatea pentru dolar a coborât cu 0,21 bani, la 3,4097 lei, în vreme ce cursul leu/franc elvețian a coborât cu 0,53 bani, la 3,6491 unități. În regiune, forintul şi zlotul nu au variat semnificativ faţă de euro. Indicatorul ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru cele mai multe credite în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a scăzut uşor, la 2,38 - 2,88% pe an, de la 2,4 -2,9% pe an marţi.