Cursul leu/euro, la maximul anului

După câteva săptămâni bune de tatonări, în care piaţa valutară locală a devenit tot mai apatică, cursul a sărit de pragul de 4,4 lei/euro. Ieri, referinţa a ajuns la 4,4291 unităţi, un maxim al anului. O rată de schimb identică a fost anunţată de Banca Naţională a României (BNR) la 28 decembrie. Piaţa se aştepta însă la asta. „E o evoluţie naturală a cursului. An de an se întâmplă asta. În ianuarie - februarie, BNR cumpără lei întruna. Apoi, în vară, le dă drumul în piaţă. Ne-am obişnuit“, a declarat, pentru Telegraf, reprezentantul unui case de schimb din Constanţa. Deprecierea de ieri nu a cauzat prea multă agitaţie la ghişee, întrucât trendul de scădere a început de o lună şi ceva. Deocamdată nu sunt semne că am putea vedea o apreciere susţinută a leului, fapt care nu le prea convine românilor care plătesc rate la credite în valută sau facturi la servicii calculate în euro. În plus, leul s-a depreciat ieri şi în raport cu dolarul, cu 2,36 bani, la 3,3885 unităţi, cotaţia reprezentând un maxim din 8 aprilie. Astfel, n-ar fi exclus să vedem, cât de curând, şi o scumpire a carburanţilor şi, odată cu ea, majorări de preţ în lanţ. În piaţa interbancară, cursul leu/euro a sărit de 4,43 unităţi ieri, când jucătorii străini şi-au intensificat achiziţiile de valută. „Se vând obligaţiunile în lei emise de Ministerul Finanţelor. Cumpărarea de valută a pus presiune pe curs, mai ales că volumele tranzacţionate în piaţă erau mici“, a comentat dealerul unei bănci comerciale. Trendul s-a menţinut şi în regiune, unde zlotul polonez şi forintul maghiar au marcat scăderi notabile în faţa euro.