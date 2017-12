Cursul leu/euro, la minimul ultimelor şase luni

RECORD DUPĂ RECORD Cursul de referinţă anunţat vineri de Banca Naţională a României (BNR) a scăzut la 4,4340 lei/euro şi a atins cel mai redus nivel din ultimele şase luni, într-o piaţă liniştită, cu tranzacţii foarte reduse. Rata de schimb este cu 1,63 bani (0,37%) mai mică decât cea de miercuri, de 4,4503 lei/euro. Un curs sub cel de vineri a fost publicat de BNR la 7 noiembrie 2013, când euro a fost cotat la 4,4331 lei. Şi referinţa leu/dolar a scăzut, vineri, cu 2,03 bani (0,63%), de la 3,2194 la 3,1991 unităţi. O paritate mai redusă a fost atinsă cel mai recent la 14 noiembrie 2011, dată la care dolarul a fost cotat la 3,1707 lei. Totodată, moneda naţională s-a întărit, vineri, şi în raport cu francul elveţian, perechea coborând cu 1,12 bani (0,31%), de la 3,6488 la 3,6376 unităţi. O cotaţie mai mică decât cea de vineri a fost înregistrată la 8 ianuarie 2014. „Leul a continuat să se întărească, avansând miercuri cu circa 0,5%, până la maximele lui noiembrie 2013, dincolo de 4,43 unităţi/euro, şi a rămas în preajma acestor niveluri în şedinţa de vineri, când piaţa locală a fost închisă. Dacă recenta întărire a leului s-a petrecut pe fondul unor evoluţii mixte în regiune, de această dată a avut loc odată cu scăderea randamentelor pentru titlurile de stat în lei, sugerând un interes în creştere din partea investitorilor străini pentru titlurile de stat româneşti. Totuşi, continuăm să credem că leul nu se va îndepărta semnificativ de nivelul de 4,45 unităţi/euro în perioada următoare, întrucât BNR ar putea prefera un tipar al leului similar cu cel din trimestrul al patrulea din 2013, aşa cum a sugerat în trecut“, notează analiştii ING Bank.

VECINII BAT PASUL PE LOC La deschiderea şedinţei de vineri, euro a fost tranzacţionat la 4,44 lei, cu 0,65 - 0,9 bani (0,15 - 0,2%) sub cotaţiile de la închiderea de miercuri, de 4,4465 - 4,4490 unităţi. Ulterior, rata de schimb a scăzut sub 4,44 lei/euro, în cadrul unor tranzacţii cu volume foarte reduse, potrivit dealerilor. La ora 13.00, când banca centrală anunţă cursul de referinţă, în piaţa interbancară, euro era cotat la 4,4340 - 4,4355 lei, cu 1,25 - 1,35 bani (0,28% - 0,3%) sub închiderea de miercuri. În regiune, zlotul şi forintul erau în stagnare în raport cu euro. Totodată, ratele medii ale dobânzilor afişate vineri dimineaţă de băncile comerciale pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei la 24 de ore au continuat să scadă uşor, de la 3,38 - 3,88% pe an la 2,78 - 3,28% pe an. Indicatorul ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a crescut de la 3,14 la 3,15% pe an.