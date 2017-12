Cursul leu-euro la un nou maxim, 4,58

Cotaţiile monedei naţionale au atins un maxim de 4,58 lei/euro spre finalul sesiunii interbancare de vineri, în contrast cu aprecierea valutelor din regiune, care şi-au întărit câştigurile după datele peste aşteptări privind piaţa muncii din SUA. În jurul orei 16:30, schimburile se realizau la 4,5745 - 4,5770 lei/euro, mult peste nivelul de joi de la aceeaşi oră, când operaţiunile se perfectau la 4,5495 - 4,5515 lei. La deschidere, euro era cotat la 4,5510 - 4,5535 lei, În prima oră de tranzacţionare, cursul a variat nesemnificativ, după care rata de schimb a început să urce accentuat. Maximul zilei a fost consemnat spre finalul zilei, la 4,58 lei/euro, pe fondul cererii comerciale de euro, spun dealerii. În schimb, valutele din regiune şi-au mărit uşor creşterile de la jumătatea zilei, după publicarea unor date peste aşteptări privind piaţa muncii. Rata şomajului din Statele Unite a scăzut în luna septembrie la 7,8%, cel mai redus nivel în mandatul preşedintelui Barack Obama, coborând sub pragul de 8% pentru prima dată în ultimii trei ani şi jumătate. Dobânzile pentru depozitele cu scadenţa la o zi au crescut uşor, de la 4,39 - 4,89% la 4,43 - 4,93% pe an. Totodată, randamentele pentru depozitele cu scadenţa la o săptămână au urcat de la 4,76 - 5,26% la 4,78 - 5,28% pe an. (R.N.)