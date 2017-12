Cursul mediu de schimb, sub nivelul de 3 lei/euro în 2011

Comisia Naţională de Prognoză (CNP) a îmbunătăţit estimările privind cursul de schimb în perioada 2007-2013, rata medie anuală urmînd să coboare sub pragul de 3 lei/euro în 2011, pentru a se situa la 2,84 lei/euro la finele intervalului analizat. Potrivit prognozei preliminare de toamnă pe termen mediu, CNP anticipează că, în 2009, rata de schimb medie anuală se va situa la 3,08 lei/euro, pentru ca, un an mai tîrziu, să fie de 3 lei/euro. În prognoza preliminară de toamnă pe termen scurt, publicată la jumătatea lunii septembrie, Comisia a prezentat estimările privind cursul aferent anilor 2007 şi 2008. Astfel, rata medie din acest an va fi de 3,3 lei/euro, pentru ca în 2008 să coboare la 3,18 lei/euro. Reprezentantul misiunii Fondului Monetar Internaţional pentru România şi Bulgaria, Albert Jaeger, a declarat că, pe termen mediu şi lung, cotaţia leului se va aprecia, conform evoluţiei din alte ţări emergente. Banca Naţională a României a anunţat, ieri, un curs de referinţă de 3,3711 lei/euro, faţă de referinţa publicată marţi, de 3,3524 lei pentru un euro. Dolarul american a cîştigat peste un ban, urcînd la 2,3772 lei.