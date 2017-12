Cursuri de croşetat comisii

Spectacolul generat de anchetarea ministrului Turismului continuă cu noi secvenţe demne de cascadorii rîsului. Chiar în vremuri de criză, graţie politicienilor noştri, ne menţinem statutul de ţară veselă. Cu toate că, fie vorba între noi, dacă luăm în calcul ceea ce se întîmplă, nu-i a bună! Oare ne paşte anarhia? Ce s-ar fi întîmplat, într-o situaţie similară, cu un amărăştean care ar fi refuzat să dea curs unei invitaţii formulate de anumite instituţii ale statului? Din cîte ştiu, pentru a fi audiaţi, la comisia cu pricina au fost chemaţi şi ziarişti. Ca şi în cazul Ridzi. S-au prezentat şi au declarat ce au avut de declarat pentru lămurirea speţei. De ce ar fi ministreasa Turismului mai cu moţ? Nu trăim cu toţii în aceaşi ţară? Nu sîntem guvernaţi de aceleaşi legi? Nu avem aceleaşi răspunderi civice? Se prea poate ca oricui să nu-i placă ochii sau atitudinea unui anchetator. Dar asta nu ne dă dreptul să facem circ! Cîţi dintre noi au şansa de a beneficia de ascultări ilegale pentru a afla ce mişună în capul unui anchetator? Cetăţeanul de rînd se supune fără crîcnire regulilor aflate în vigoare. Are sau nu are tragere de inimă, este obligat să respecte instituţiile statului. Aceeaşi atitudine trebuie să o aibă şi faţă de aleşii poporului. Nici mie nu-mi place Băsescu. Ce ar trebui să fac? Să-l ignor? Să-i întorc spatele? Să ameninţ că, dacă nu e schimbat din fruntea ţării, îmi fac de cap? Cam asta este dinamica gîndirii Elenei Udrea! Chemată în faţa comisiei parlamentare, se agaţă cu mîinile de perdelele ministerului pe care cu onor îl conduce şi strigă: ”Nu mă duc, bre, nu mă duc!” Patria, de la o margine la alta, a fost cuprinsă de beţia hlizelii. Disputa dintre comisia parlamentară şi ministrul Turismului se bazează pe coate în gură. Chiar dacă adversarii săi sînt mai mulţi, doamna Udrea a reuşit să le bage tuturor pumnul în cavitatea bucală. “La trebonal, mon cher!” Instiuţiile statului sînt gîdilate sub bărbie şi trimise la plimbare. Cînd starea de nervozitate creşte, sînt făcute cocoloş şi aruncate în derizoriu. “Bîşti d-acilea”. La noi, contează foarte mult promenada politică! Din cînd în cînd, trebuie să facem şi cîte o “talpă”. Constituţia României arată ca o carte cu basme şi poveşti. Regulamentele care stipulează buna funcţionare a Parlamentului au fost incluse în ciclul “1oo1 de nopţi”. Elena Udrea, eroina principală, întoarce ţara pe dos. Nu dumneaei ne-a învăţat să croşetăm la nivel naţional, ca singură alternativă pentru a scoate ţara din impas? Am ajuns într-un moment în care umorul de situaţie domină scena politichiei noastre. La început, ne-au fascinat replicile acide dintre comisia parlamentară de anchetă şi Elena Udrea sub genericul “Ba pe-a mamei dumneavoastră”. În ritm alert, s-a trecut de la replici la pantomimă. Comisia se face că anchetează şi alţii înregistrează! Regula de bază a fost selectată din istoricul jocului “Popa prostu’”. În acest stadiu a ajuns comisia lui Orban. După ce au fost interceptaţi de lucrătorii de la Cooperativa “Timpanul”, membrii vorbitori ai comisiei au fost prezentaţi ca nişte papagali. Inclusiv ieri, pe toate posturile de televiziune, cînd au fost intervievaţi în direct gata morcoviţi. În formă de zile mari, Elena Udrea a luat din nou peste picior comisia parlamentară şi i-a dat cu tifla. ”Să te saturi de anchete cu diverse fete! Nu e de ajuns că parlamentarii şi-au făcut de cap cu Ridzi?” Chiar mai mult decît atît, cu o duioşie ieşită din comun, care ne-a adus aminte de căprioara lui Labiş, Elena i-a tras comisiei basca pe ochi! Ludovic Orban a rămas mască şi cu cureaua lată atîrnînd de conştiinţa lui de liberal. Practic, ministreasa i-a lăsat pe toţi în beznă şi cu întrebările pe buze. Întrebaţi, întrebaţi, că răspuns tot nu o să aflaţi! Elena Udrea predă cursuri de croşetat comisii.