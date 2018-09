Cursuri gratuite de formare profesională la Constanţa! Vezi în ce domeniu

K Consulting Management and Coordination organizează în perioada 22 – 26 septembrie 2018 un curs gratuit de formare profesională în domeniul antreprenoriatului care se va desfășura în cadrul Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” din strada Melodiei nr. 3 din Municipiul Constanța. În cadrul acestor cursuri de formare participanții vor dobândi cunoștințe privind identificarea resurselor necesare inițierii unei afaceri, planificarea afacerii, stiluri de management și multe alte informații utile care vor maximiza șansele participanților de a accesa fondurile nerambursabile puse la dispoziție prin intermediul proiectului „START-UP PLUS 2016 - Antreprenori de succes în Regiunea Sud-Est”. K Consulting Management and Coordination este furnizor autorizat de formare profesională, astfel că absolvenții cursurilor de formare în antreprenoriat vor primi certificate de absolvire emise de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Proiectul „START-UP PLUS 2016 - Antreprenori de succes în Regiunea Sud-Est” vizează acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea mediului antreprenorial din Regiunea Sud-Est prin înființarea a 44 de întreprinderi noi cu profil non-agricol, contribuind la creșterea gradului de ocupare, prin angajarea a minim 90 de persoane. Peste 600 de persoane (angajați, someri și persoane inactive care au reședința/domiciliul în Regiunea Sud-Est și care își doresc să demareze o afacere cu profil non-agricol) vor fi informate direct cu privire la oportunitățile proiectului prin 4 sesiuni de informare în fiecare județ. Dintre aceștia 315 vor beneficia de cursul de formare antreprenorială și vor fi sprijiniți în dezvoltarea unor planuri de afaceri competitive, pentru a participa la concursul de proiecte, în urma căreia 44 de afaceri vor fi sprijinite financiar și vor fi create cel puțin 90 de locuri de muncă. Proaspeții antreprenori vor beneficia de stagii de practică, precum și de servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat. Proiectul este implementat de KCMC - K Consulting Management and Coordination SRL, Asociația Ai Încredere și Asociația Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020. Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la office@kcmc.ro la numărul de telefon 0734 800 282 sau pe pagina de facebook a proiectului: www.facebook.com/STARTUP-PLUS-2016-Antreprenori-de-Succes-In-Regiunea-Sud-Est.