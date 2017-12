Cursurile pentru şomeri, o şansă în plus la angajare

Tot mai mulţi români ajung să îşi strige disperarea că nu au un loc de muncă. Numărul şomerilor din judeţul Constanţa fluctuează de la lună de lună, dar, odată cu deschiderea sezonului estival, situaţia locurilor de muncă vacante s-a mai revigorat, sute de persoane reuşind să intre iar în câmpul muncii. În judeţul nostru s-a înregistrat, în luna iunie, o scădere de 0,28 de procente a ratei şomajului faţă de luna mai a anului 2013, când au fost înregistraţi 10.732 de şomeri. Statul face însă eforturi să vină în ajutorul acestora. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă derulează în fiecare an programe de formare profesională pentru persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă. La AJOFM Constanţa, peste 35 de cursuri de calificare s-au derulat şi urmează să se desfăşoare până la sfârşitul anului. Şomerii din Constanţa s-au putut înscrie la cursuri de calificare pentru diverse meserii, cum ar fi administrator de pensiune, asfaltator, contabil, cosmetician, recepţioner sau sudor. Dacă cele mai căutate cursuri sunt cele ce ţin de meseriile din domeniile alimentaţie publică şi turism, cele care nu prezintă un interes prea mare pentru şomerii constănţeni sunt cursurile care i-ar putea califica într-o meserie din domeniul construcţiilor. Mulţi aleg să se orienteze către o altă meserie, cu speranţa că vor avea mai multe şanse de a ocupa un loc de muncă, dar sunt şi şomeri care nu îşi doresc să înveţe o altă meserie decât cea pe care au învăţat-o şi o practică de ani de zile. Este şi cazul constănţencei Aurica Costea, de 46 de ani, care de când se ştie a fost brutar. Cu toate că în primăvara acestui an a rămas fără muncă, ea nu a fost interesată să se recalifice. „După ani de zile de muncă, brutăria s-a închis şi a trebuit să intru în rândul şomerilor. Nu sunt interesată să mă recalific pentru că vreau să îmi practic meseria pe care am învăţat-o”, a declarat femeia. Însă Mădălin Dobrin, de 23 de ani, calcă de luni bune pragul AJOFM Constanţa în speranţa că se va ivi un loc de muncă. El este dispus să se angajeze în orice domeniu, iar acum programele de formare profesională ale agenţiei sunt o şansă în plus pentru el de a se angaja. Cum oferta este generoasă, are de unde alege. „Modul în care îi ajută cursurile de calificare pe cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă se vede în procesul de angajare. Anul trecut, din totalul celor care au urmat un program de formare profesională, procentul de angajare a fost de 40%”, a declarat directorul adjunct al AJOFM Constanţa, Gheorghe Buşu. Pentru luna iulie sunt disponibile în oraşul nostru cursurile de calificare pentru meseriile de auditor de mediu, ospătar, expert achiziţii publice şi instructor / preparator formare.