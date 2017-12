Curtea de Apel menține blocajul instituțional la CJC

07:47:34 / 24 Decembrie 2014

Legalitate

Noi constanteni parca suntem blestemati nu se poate face nimic concret in favoarea noastra pina si justitia parca este contra .da-ti domnilor o solutie sa se poata face bugetul judetului corect avem nevoie de atragere de fonduri europene de fonduri guvernamentale etc dar daca ordonatorul de credite in functiune nu are voie sa vina in legatura cu subordonati ce facem? Cine semneaza bugetul ca ordonator de credite? Sa hotarasca spre binele constantenilor Curtea de apel cine este ordonator de credite la Consiliul Judetean sa se intre in legalitate