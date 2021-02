Cutii Schoellerallibert depozitare plastic pentru magazinele de produse alimentare

Acest articol este un material tip Guest Post - Editorial, nu reprezinta punctul de vedere al publicatiei noastre si nu este un material redactional.

Domnul Grigore detinea un magazin cu produse alimentare in cartierul nostru si era unul dintre acei comercianti cu constiinta, care nu ar vinde niciodata ceva care a depasit termenul de garantie sau ar putea provoca imbolnaviri grave cumparatorilor sai.

Onestitatea lui il facuse foarte iubit in cartier si datorita acestei calitati avea multi clienti fideli.

Imi place adesea sa imi beau cafeaua cu el si sa ii ascult experientele de viata.

-Uite, ma bucur ca ai venit astazi, fiindca pot impartasi cuiva drag bucuria mea, mi-a spus cu fata iradiind de incantare! Am rezolvat in sfarsit onorabil pastrarea marfurilor vrac pe care le vand in magazin. Inainte de a comanda cutii Schoellerallibert depozitare plastic am pierdut mult, dar am castigat simpatia si aprecierea cumparatorilor mei dragi. Ei sunt cei care ma sustin in tot ceea ce fac si nu i-as imbolnavi pentru nimic in lume. Dar iata ce am sa iti povestesc! Am multe doamne care doresc biscuiti populari varsati, fiindca fac din ei celebrul tort de biscuiti, desertul copilariei noastre. Ele mi-au spus ca nu pot sa faca un tort la fel de bun cu biscuiti mai scumpi, fiindca se faramiteaza.

Am pus in capul listei biscuiti varsati, apoi am zis ca este bine sa iau si rahat varsat si stafide varsate, fiindca aveam rafturi curate disponibile si din acestea vanzatoarele ar fi putut lua cantitatea dorita de cumparatoare. Imi place curatenia si in magazinul meu domneste ordinea. Nu ramane nici un pachet de carne scos din frigider, podeaua este igienizata de 3-4 ori pe zi de cand cu pandemia asta, rafturile sunt sterse si ele, iar cele in care am marfa vrac sunt acoperite cu panza alba pe timpul noptii. Intr-o dimineata, cand m-am dus sa vad ce marfa trebuie sa mai aduc, am gasit gandaci de bucatarie pe podea si semne ca pe acolo trecusera soriceii.

Puteam sa matur si sa sterg urmele, sa pun o panza alba noua, sa nu se vada rosatura soricelului si sa ma fac ca nu stiu nimic, dar era sub demnitatea mea. Totdeauna ma gandesc, daca mie mi-ar conveni sa cumpar astfel de produse si sa le consum. Pana au sosit vanzatoarele biscuitii erau aruncati in tomberon si rafturile dezinfectate. Peste doua zile, doamnele veneau sa cumpere biscuiti, iar marfa compromisa fusese aruncata. Eu nu sunt ca altii carora nu le pasa si sunt foarte bucurosi, cand vad ca pot sterge urmele si isi pot vinde marfa. Mi-am dat seama ca daca as fi avut niste cutii din plastic prevazute cu capac si cu peretii compacti, marfa vrac ar fi fost ultrasecurizata si soarecii nu ar fi putut sa patrunda in ele.

Asa am ajuns eu pe site-ul firmei Schoellerallibert.com si am vazut toate produsele utile atat pentru magazinul meu, cat si pentru gospodarie. Am gasit cutiile de care aveam nevoie, dar ma gandeam ca vor fi livrate peste multe zile si nu voi putea sa le ofer doamnelor biscuitii de care aveau nevoie, sa faca prajiturile dorite.

Am luat legatura cu furnizorul de ambalaje din plastic si i-am spus ca doresc ca numele magazinului sa fie inscris pe cutii si mi-ar placea ca acele cutii sa fie verzi. Mi-a raspuns ca nici personalizarea, nici livrarea de urgenta a ambalajelor de care am nevoie nu reprezinta o problema pentru ei.

Uite, astazi pot sa iti arat cutiile si ma mandresc sa spun ca am tinut inchis o zi si am chemat si echipa de la deratizare! Magazinul meu este curat ca lacrima.

I-am ascultat povestea cu bucuria ca sunt multi oameni onesti pe pamant, dar nu ne facem timp sa ii ascultam si sa le cunoastem sufletul frumos. Cafeaua bauta cu nenea Grigore m-a imbogatit sufleteste, fiindca m-a invatat ca:

-exista comercianti in care pot avea incredere si care pun sanatatea consumatorilor mai presus de incasarile lor. In momentele acelea mi-am adus aminte de fostele eleve pe care le gaseam vanzand la cofetariile sau restaurantele din oras. Parca le vad clatinand din cap, cand doream un anumit produs sau facandu-mi semne disperate sa nu mai insist ca stiu ele de ce nu doresc sa mi-l puna pe farfurie. M-am simtit implinita profesional in acele clipe, fiindca am inteles ca ele imi doreau tot binele din lume si ca le pasa de sanatatea mea.

-exista ambalaje care securizeaza perfect alimentele varsate si pe care ar trebui sa le avem si noi in gospodarie. In cutiile acelea din plastic prevazute cu capac putem sa punem si pungile cu zahar, cu faina, malai sau orez, fiindca dintii ascutiti ai soriceilor pot deteriora si pungi de hartie si pe cele de nailon, dar plasticul gros si de calitate premium al capacului acelei cutii nu il pot deteriora.

-ca firma Schoellerallibert.com livreaza urgent ambalajele de care au nevoie clientii si le personalizeaza la cerere.

Cand am ajuns acasa, am simtit nevoia sa caut site-ul firmei si am fost incantata sa aflu ca acest magazin are mereu in stoc peste 1000 de produse. Le-am trecut in revista si mi-am dat seama cat de utile sunt atat comerciantilor si producatorilor, cat si gospodarilor.

Am vazut acolo containere prevazute cu capac pentru transportul pe distante mari si in siguranta al lichidelor, ladite pentru fructe si legume, galeti de diferite dimensiuni prevazute cu capac si cutii din plastic pentru depozitare si transport produse de diferite dimensiuni.

Ambalajele uriase pot fi prevazute cu roti sau sine, sa fie mai usor de manipulat, in special cand sunt pline.

Acum, magazinul domnului Grigore este renumit pentru faptul ca are cei mai buni si curati biscuiti populari din oras.

