Cuţitul cu două tăişuri

M-am săturat să tot vorbesc despre buget! E drept că şi cazul Hayssam, la care mă voi referi în cele ce urmează, este arhicunoscut, deşi mai are destule mistere, însă am măcar argumentul că n-am scris despre acest subiect în momentul când a fost repus pe tapet, dacă-mi permiteţi expresia. Aşadar, puţină variaţie nu dăunează acestei rubrici…

Din capul locului, trebuie să măturisesc că nu am reuşit niciodată să dezleg pe de-a-ntregul enigma acestui caz foarte tulbure. Dezvăluirile fostului procuror Ciprian Nastasiu n-au avut alt scop decât cel electoral, pentru că eram în plină campanie. Singura noutate autentică a fost aflarea faptului că s-au plătit 14 milioane de dolari pentru răscumpărarea jurnaliştilor răpiţi în Irak, din care vreo 3-4 milioane ar fi dispărut fără urmă. Dar recent invocatul acord de extrădare cu Siria, pe care nicio oficilitate românească n-a vrut să-l confirme, a pus gaz pe foc! Cum naiba să plătim un preţ economic pentru Hayssam? După ce că am plătit pentru ziarişti, după ce că l-am lăsat să ne scape printre degete, acum să dăm alţi bani, indiferent sub ce formă „oficială”, pentru recuperarea lui? Ceva nu-mi miroase cum trebuie în toată chestia asta…

Jurnalistul Radu Tudor a avut dreptate când a declarat că nimănui nu-i convine, de fapt, extrădarea lui Omar Hayssam, darmite lui Traian Băsescu! Sirianul îi va transforma în dalmaţieni, adică pătaţi, pe mulţi politicieni de prim plan, prin dezvăluirile pe care le va face. Problema este cât şi ce va spune, fiindcă nimeni nu e convins că va fi sincer până la capăt. Oricum, Hayssam rămâne un cuţit cu două tăişuri, atât pentru puterea actuală, cât şi pentru opoziţie!