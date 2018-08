Cutremur cumplit în România! „Pământul nu știe matematică sau fizică”

România s-acutremurat puternic miercuridupă amiază, când un seism de 4,2 a avut loc în județul Vrancea. În acest context, Gheorghe Mărmureanu a declarat, pentru a1.ro, că un cutremur catastrofal va avea loc, însă mai este mult timp până atunci. ”Vrancea, din punct de vedere geologic, nu poate produce un cutremur cu magnitudinea mai mare de 7,5 pe Richter. Este cutremurul la care am calculat și Cernavodă, la care a fost făcută și Casa Poporului și tot ce facem este calculat tot pentru 7,5”, spunea directorul Institutului de Fizică a Pământului, conform cotidianul.ro.De asemenea, el a spus că ar urma uncutremur la mare adâncime, dar nu mai devreme de anul 2040. „Pământul nu știe matematică, nu știe probabilități, nu știe fizică. Noi am făcut o analiză și am luat toate marile cutremure din ultimii 300 de ani. Și avem așa: 1738 - un cutremur de suprafață, un cutremur asemănător cu cel din 4 martie, când Cetatea Neamțului a fost dărâmată. Urmează 1802, deci după 64 de ani, un cutremur extrem de mare. Urmează 1838, deci după 36 de ani, tot de suprafață. Deci suprafață, adânc și iar la suprafață. Urmează 1940, deci după 102 ani. Deci, care e ciclicitatea? Nu există! Au mai fost cutremure, dar nu au fost semnificative. (…) Și urmează 1977. Lumea uitase de cutremure. Acum urmează un cutremur de mare adâncime care ar însemna să fie prin 2040”,a mai spus Mărmureanu.

Specialistul susținea că după anul 2040, până în 2066, există posibilitatea producerii unui cutremur la mare adâncime, a cărui intensitatea ar putea ajunge la 7,2-7,3 sau chiar 7,4 pe scara Richter.