Cutremur de 4.7 magnitudine, în Japonia

Un seism cu magnitudinea de 4.7 pe Richter, potrivit Agenţiei Meteorologice naţionale, s-a produs în jurul orei locale 3:15.

Magnitudinea seismului a fost apreciată la mişcare seismică de magnitudine medie. Seismul s-a produs la ora locală 3:15 PM, au informat autorităţile nipone.

Potrivit datelor US Geological Survey, cutremurul de pământ a avut o intensitate medie şi a fost resimţit în prefecturile Gunma, Ibaraki, Saitama şi Chiba. Seismul a fost unul de suprafaţă. Actualul seism a survenit după un alt cutremur care s-a produs la 39 de kilometri de de coastele Japoniei. Acel cutremur a avut magnitudinea de 4 pe Richter şi a lovit sud-estul prefecturii Kamaishi.

