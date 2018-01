CUTREMUR în MAI! ȘEFUL Poliției Române, DEMIS

Ministrul de Interne Carmen Dan l-a demis pe chestorul Bogdan Despescu, inspector șef al Inspectoratului General al Poliției Române, notează evz.ro. Decizia este generată de scandalul polițistului pedofil, descoperit foarte târziu de colegii lui, în ciuda faptului că imaginile cu agresorul de copii și alte probe erau disponibile cu multă vreme înainte. „Am constatat că foarte rapid Poliția Română a făcut o informare prin purtătorul de cuvânt, cu referire la testările psihologice. O anchetă internă urmează la nivelul Poliției Rutiere. Am constatat că niciunul dintre șefii acestui polițist nu a înțeles să-și asume responsabilitatea. Am aflat că testele nu sunt relevante. Cred că toți ați putut constata că la venirea mea la MAI nu am schimbat oameni. Sunt total nemulțumită de explicațiile pe care le-am primit. Sunt foarte nemulțumită de conducerea Poliției Române. Niciunul nu a ieșit să dea explicații publice. Din păcate, această atitudine e o constantă pe care îmi asum că n-am putut să o schimb în primul an de mandat. Am văzut că a fost demis Vornicu, cel care îl folosea ca șofer pe Eugen Stan, deși era încadrat ca agent. Dar ce s-a întâmplat cu cazul de tentativă de viol? S-a stat mai mult de un an pe acest dosar, în timp ce el acorda amenzi, adică era activ, ultima amendă fiind din decembrie. Cum de nimeni dintre cei care aveau atribuții de cunoaștere a polițistului nu a știut de aceste devieri comportamentale. Ce s-a întâmplat cu șefii care au aflat de astfel de acuze la adresa unui polițist. Probabil este un caz izolat, dar cu repetiție. Nu înțeleg de ce informația primară, din 5 ianuarie, a fost raportată cu întârziere către ministru. I-am cerut la un moment dat domnului Despescu, șeful IGPR, să aibă o discuție cu șeful serviciului omoruri. Aflu acum că faptele din dosarul din 2009 s-au prescris. Nu vom putea face pași înainte în formula aceasta. Poliția Română are nevoie de o schimbare. Am transmis mai devreme premierului propunerea de demitere a lui Despescu. În locul său, interimar, va fi Ioniță de la Anticorupție“, a declarat Carmen Dan.