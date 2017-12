Cutremurul din Mexic face încă victime! Peste 360 de morţi

Bilanțul deceselor provocate de seismul devastator cu magnitudinea 7,1 grade care s-a produs în apropiere de capitala statului Mexic, la jumătatea lunii septembrie, a urcat la 360, potrivit unui anunț publicat sâmbătă de autorități, citat de DPA și Xinhua. 219 persoane au murit în Ciudad de Mexico, un oraș intens populat, unde au fost înregistrate cele mai multe pierderi de vieți omenești, a indicat directorul Agenției naționale pentru protecția civilă, Luis Felipe Puente.

Epicentrulcutremuruluide la 19 septembrie, care s-a produs la ora locală 13.14 (18.14 GMT), a fost situat în apropiere de granița dintre statele Puebla și Morelos (centru), la o adâncime de 51 de kilometri, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (US Geological Survey - USGS). În Morelos au decedat 74 de persoane, iar în Puebla au fost înregistrate 45 de victime. În urma eforturilor de salvare și recuperare a trupurilor de sub dărâmături, ultimele victime au fost găsite în State of Mexico (15), Guerrero (6) și Oaxaca (1). Primarul capitalei Ciudad de Mexico, Miguel Angel Mancera, a declarat că 25 de persoane sunt încă spitalizate, patru dintre acestea fiind în stare gravă, iar două dintre trupurile recuperate nu au fost încă identificate. 38 de clădiri s-au prăbușit în diferite regiuni ale capitalei, iar alte zeci sunt în pericol de colaps și urmează să fie demolate. Experți în rezistența clădirilor au inspectat 357.000 de locuințe afectate de cutremur pentru a stabili dacă acestea pot fi reparate.

Pe 7 septembrie, un alt cutremur, ce a avut magnitudinea de 8,2 grade, cel mai puternic din ultimul secol care a lovit Mexicul, a provocat moartea unui număr de aproximativ 100 de persoane, iar peste 200 au fost rănite. Epicentrul acestuia a fost situat la 730 km de capitală, în largul oceanului. În circa 400 de localități, printre care și capitala statului, a fost declarată stare de urgență. La începutul săptămânii, președintele Enrique Pena Nieto a estimat că eforturile de redresare în urma seismelor vor depăși 2 milliarde de dolari americani. Seismul violent cu magnitudinea de 7,1 s-a produs în centrul Mexicului la 19 septembrie, la exact 32 de ani după cutremurul de pământ din 1985, care a făcut peste 10.000 de victime. Situat la intersecția dintre cinci plăci tectonice, Mexicul este una dintre țările cu cea mai intensă activitate seismică.