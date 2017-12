Cuvânt de ordine: „Scandal”

Indiferent de situaţie, la Mangalia, războiul dintre fostul edil şi actualul primar se duce pe toate fronturile, iar reconcilierea pare imposibilă. După ce primarul Claudiu Tusac l-a acuzat pe deputatul democrat - liberal Zanfir Iorguş că se amestecă în treburile administrative ale oraşului prin „dirijarea” unor consilieri locali, a venit rândul parlamentarului să-l atace „la baionetă” pe Tusac. Într-un comunicat de presă remis ieri, deputatul Zanfir Iorguş îi cere, în mod public, primarului Mangaliei să convoace pentru data de 9 iunie o şedinţă de consiliu local, care să includă, pe ordinea de zi, proiecte iniţiate şi sprijinite de Guvernul PDL Boc şi finanţate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, condus de ministrul Elena Udrea. „Este vorba de două proiecte cu un impact major în turismul litoral: reabilitarea falezei Port Turistic-Hotel Paradiso şi reabilitarea Parcului Diana, ambele în valoare de opt milioane de lei. În cazul în care aceste două proiecte de maximă importanţă pentru turismul din sudul litoralului nu trec foarte curând de votul consilierilor, există riscul pierderii finanţării. Banii pierduţi nu sunt ai primarului Tusac, ci aparţin locuitorilor municipiului. Celelalte proiecte ale primarului, ce sunt în contradicţie cu părerile consilierilor locali, pot fi amânate până la o proximă şedinţă ordinară sau extraordinară“, afirmă deputatul Zanfir Iorguş. În replică, primarul Mangaliei îi răspunde lui Iorguş că cererea sa este un act de minciună şi ipocrizie, pentru că „aceste două proiecte de care aminteşte Iorguş au fost trecute pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 31 mai, care nu s-a mai ţinut din cauza absenţei consilierilor PNL şi o parte a PDL, aserviţi liderului democrat - liberal din Mangalia”. „Iorguş s-a lăudat că aceste două proiecte, de care el aminteşte, vor trece când vrea el. Şi, pentru că le-a ordonat consilierilor PNL şi PDL să nu vină la şedinţă, tocmai pentru ca aceste proiecte să nu treacă, am pus mâna pe telefon şi am sunat-o pe Elena Udrea, ministru al Dezvoltării şi Turismului, dar şi şefa lui pe linie de partid, pentru a-i comunica ce face Iorguş, care se opune proiectelor susţinute de ea. Cu siguranţă că doamna ministru l-a ciufulit pe Iorguş, care, pentru a demonstra că vrea binele Mangaliei, vine şi îmi cere să convoc o şedinţă pentru a dezbate aceste proiecte. Spre surprinderea sa, îi spun lui Iorguş că aceste două proiecte vor fi dezbătute într-o şedinţă de Consiliu care va avea loc chiar mâine (n.r. azi). Numai că, ce nu ştie el este că această şedinţă a fost convocată cu câteva zile în urmă. Aşa că gestul lui Iorguş este tardiv, nu trebuie să se dea mare în faţa ministrului cu hărnicia sa, pentru Udrea ştie toate „mizeriile” sale”, a spus Tusac. El a adăugat că, dacă tot dorea binele comunităţii, Iorguş putea să-i telefoneze şi să rezolve problema personal, nu prin intermediul presei, „pentru că nu presa administrează oraşul”. Tot primarul Mangaliei a mai ţinut să-l informeze pe deputatul Iorguş, „tot prin intermediul presei”, că cele două proiecte privind reabilitarea falezei Port Turistic - Hotel Paradiso şi reabilitarea Parcului Diana sunt iniţiate de el şi ministrul Udrea a promis că le va sprijini financiar. „Iorguş nu are nicio contribuţie la aceste două proiecte. Şi îi transmit că valoarea proiectelor este mult mai mare, cele opt milioane de lei fiind doar o primă tranşă din finanţarea Ministerului Dezvoltării. Dacă vrea mai multe amănunte despre proiect poate să mă întrebe sau să o sune pe Udrea, dar cred că nu va avea acest curaj”, a mai spus Tusac.