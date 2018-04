Cuvintele unui învingător: „Voi puteţi să vă mândriţi cu faptul că aţi salvat o viaţă”

Veştile bune se află mai greu decât cele rele, dar atunci când eforturile sunt încununate de succes, bucuria este şi mai mare. Cotidianul „Telegraf” v-a informat despre cazul constănțeanului Andreas „Asy” Moisescu, băiatul lui Dănuț Moisescu, fostul mijlocaș al Farului Constanța, care a fost diagnosticat cu leucemie mieloidă acută în vara anului trecut.

Chiar înaintea Paştelui, în Săptămâna Patimilor, Asy a anunţat vestea mult aşteptată, iar nouă nu ne rămâne decât să îi dorim multă, multă sănătate. Tinereţea şi dorinţa de viaţă au câştigat lupta cu boala, iar Asy a ţinut să le mulţumească tuturor celor care l-au sprijinit în această perioadă.

Iată în continuare rândurile aşternute de Andreas „Asy” Moisescu pe pagina de Facebook Andreas Moisescu SOS.

„Am promis că ne auzim după transplant şi cred că se înţelege din poză care este concluzia. Au trecut cele 100 de zile critice şi deja au ieşit şi rezultatele. După 4 cure de chimioterapie şi un transplant de măduvă, nu mai există nicio urmă de boală. În urma celor întâmplate, aş zice că am fost un pacient aproape ideal: odată ce am ajuns în remisie, nu a recidivat boala; am ajuns într-o instituţie în care specialiştii au avut grijă de absolut orice detaliu; transplantul a decurs fără probleme; iar după acesta, nu a existat niciun efect secundar, un lucru de aşteptat după o asemenea procedură, dar nu neapărat obligatoriu. În viitor, vizitele la spital vor fi mai puţin frecvente, în câteva luni voi scăpa şi de medicamente, iar după voi primi toate vaccinurile copilăriei - din nou, fiindcă odată cu pierderea măduvei vechi şi „cu defecte”, am pierdut şi imunitatea dobândită până în acel moment, un lucru foarte fascinant. Iar pentru cei curioşi, nu am absolut nimic în prezent: sunt plin de energie, fac activităţi fizice, capacitatea mentală nu a suferit deloc, am ajuns la greutatea iniţială, iar într-o lună sau două voi avea la fel de mult păr în cap ca înainte. Şi nu, nu voi fi genul de persoană care se va mândri cu faptul că a supravieţuit unui diagnostic cu potenţial fatal. Şi nu spun că nu ar trebui să fiu mândru, sunt, dar la fel ca orice lucru rău care s-a întâmplat în această viaţă: m-a doborât, m-am ridicat, am învăţat şi am mers mai departe. Este doar un capitol care va fi urmat de multe altele. Viziunea mea asupra acestui impediment a fost unul aproape superficial aş spune, am tratat aceasta boală cu cea mai mare „lipsa de respect”, nu i-am oferit niciun gram de putere, dorinţa mea de a încerca tot felul de sporturi extreme, de a avea experienţe noi, de a vizita cât mai multe locuri exotice, de a mă realiza pe plan profesional, de a deveni o persoană cât mai echilibrată, de a întemeia o familie, de a le da nepoţilor bani pe ascuns când părinţii nu sunt atenţi şi multe altele pe care le-am înşiruit pe un bucket list uriaş, mi-au întărit convingerea că voi trece cu bine peste toate acestea. Presupun că acesta a fost secretul meu. Desigur, nu pretind că sunt perfect, am avut şi momente în care am fost vulnerabil şi indecis, dar pentru puţin timp pentru că am avut persoanele potrivite lângă mine. Şi ca mesaj personal pentru fiecare om care a ales să mă ajute câtuşi de puţin: vă mulţumesc. Cei mai mulţi dintre voi nici nu mă cunoaşteţi personal şi totuşi aţi întins o mână de ajutor. Fără această experienţă, eram convins că lumea este plină de oameni cu interese, dar mi-aţi dovedit că m-am înşelat amarnic. O lecţie de viaţă pe care nu am să o uit, la fel ca toate celelalte din ultimul an. Voi puteţi să vă mândriţi cu faptul că aţi salvat o viaţă care la rândul ei îşi va aduce contribuţia în societate!

Much love as always,

Asy”

