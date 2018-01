Cuza Vodă suferă din cauza lipsei de apă

Locuitorii comunei Cuza Vodă, una dintre cele mai afectate de secetă, riscă să rămînă fără apă potabilă. În acest moment, singura sursă de apă din localitate este asigurată de cele 60 de fîntîni, cu toate că, în luna martie a acestui an, a fost finalizată realizarea unui sistem de alimentare cu apă potabilă al comunei. “Nu putem să punem în funcţiune sistemul de alimentare cu apă potabilă pentru că nu este racordat la reţeaua electrică. Cei de la ENEL spun că punctele de transformare existente în localitate nu suportă o suprasolicitare, lucru care s-ar întîmpla dacă am racorda sistemul de apă potabilă la reţeaua electrică existentă. Specialiştii pe care i-am întrebat au spus că staţiile de pompare au nevoie de foarte multă putere pentru a face faţă întregii comune. Problema noastră este că fîntînile au secat, iar locuitorii nu mai au apă potabilă“, a declarat Eugen Dumitru, primarul comunei Cuza Vodă. Primarul a mai spus că, în ultimele luni, a făcut nenumărate adrese către ENEL, dar nu a primit niciun răspuns. Situaţia gravă cu care se confruntă comuna a fost constatată ieri şi de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea al judeţului Constanţa şi cei ai Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral, care s-au deplasat la Cuza Vodă. În opinia reprezentanţilor ISU şi DADL, alimentarea cu apă a localităţii ar putea fi rezolvată prin urgentarea, de către ENEL Constanţa, a montării unui transformator ce ar putea asigura alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare în condiţii optime, lipsa acestui transformator fiind cauza tergiversării racordării sistemului de apă la reţea. Am încercat să aflăm un punct de vedere de la ENEL în legătură cu situaţia existentă la Cuza Vodă, însă reprezentanţii societăţii au fost de negăsit.