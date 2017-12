CV 2004 Tomis, al cincilea succes din acest campionat

Campioana României la volei feminin, CV 2004 Tomis Constanţa, a obţinut sâmbătă, la Piatra Neamţ, a cincea victorie în şase etape disputate din actuala ediţie a Diviziei A1. Formaţia constănţeană s-a impus cu 3:1 în faţa Unicului, echipă cu punctaj maxim înaintea acestei etape. Disputa a început foarte bine pentru ”sirene”, care şi-au adjudecat lejer primul set, însă gazdele au egalat. Oaspetele s-a impus la fel de clar în setul 3, dar a urmat iarăşi o cădere în joc, iar Unic a avut minge de 2:2 la seturi, conducând cu 24:23! Experienţa superioară şi-a spus cuvântul până la urmă, iar Tomis a luat toate cele trei puncte puse în joc. Scor final: Unic Piatra Neamţ - CV 2004 Tomis Constanţa 1:3 (15:25, 25:17, 14:25, 24:26).

„Primul set ne-a dat impresia că vom avea un meci uşor şi că gazdele nu opun o rezistenţă prea mare. Din setul al doilea, lor a început să le iasă preluarea şi au început să se apere foarte bine. În setul al treilea am forţat din nou serviciul, iar în ultimul set am început mai slab, cu câteva greşeli neforţate. Ele au avut 24:23, dar până la urmă am câştigat toate cele trei puncte”, a declarat Claudia Gavrilescu, căpitanul formaţiei constănţene. „Am reuşit un start bun, am luat repede primul set, apoi au apărut din nou oscilaţii în jocul nostru. Echipa din Piatra Neamţ a început să joace din ce în ce mai bine, a luptat pentru fiecare minge, iar noi nu am mai găsit soluţii în atac, pentru că preluarea a fost destul de bună, fără prea multe greşeli. În setul al patrulea, Piatra a fost mai mult în avantaj, a condus şi cu 21:18, dar experienţa noastră ne-a permis să recuperăm şi să învingem cu 3:1. Sunt mulţumit şi de felul cum s-a jucat în defensivă şi la blocaj. Mă bucură victoria, dar jocul echipei numai parţial”, a spus antrenorul principal Darko Zakoc, care a menajat-o la Piatra Neamţ pe junioara Cristina Cazacu, intens solicitată la meciurile din luna noiembrie.

Au evoluat - Unic (antrenor Mihaela Voivod): Chirilov - Harbuz-Chivorchian, Curcă, Iliescu, Stanciu, Zaharia şi Albu - libero (au mai jucat: Buz, Pichiu şi Tănase); Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Bogmatser - Vesovic, Zarkova, Gavrilescu, Teneva, Zakreuskaya şi Vujovic - libero (au mai jucat: Neaga, Cazacu, Butnaru, Ispas şi Trică).

Celelalte rezultate din etapa a 6-a: SCM U. Craiova - Dinamo Bucureşti 3:0 (25:23, 25:22, 25:14); U. Cluj - CSM Bucureşti 1:3 (23:25, 27:25, 10:25, 15:25); Ştiinţa Bacău - Penicilina Iaşi 3:0 (25:11, 25:10, 25:9); Argeş Volei Piteşti - CSM Sibiu 3:1 (25:15, 27:25, 25:27, 26:24); CSM Lugoj - CSU Tg Mureş 1:3 (19:25, 25:18, 20:25, 26:28).

Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 15p (setaveraj: 16:5); 2. CV 2004 TOMIS CONSTANŢA 14p (16:7); 3. Dinamo Bucureşti 13p/7j (15:10); 4. Unic Piatra Neamţ 12p/5j (13:4); 5. CSU Tg. Mureş 12p (12:8); 6. SCM U. Craiova 11p (14:9); 7. CSM Bucureşti 11p/5j (12:8); 8. CSM Lugoj 7p (10:12); 9. Argeş Volei Piteşti 5p (7:15); 10. CSM Sibiu 3p (6:15); 11. Penicilina Iaşi 3p (3:15); 12. U. Cluj 2p/7j (5:21).