CV 2004 Tomis joacă primele meciuri din play-off

După ce şi-a încheiat parcursul excelent prin Cupele Europene, oprindu-se în semifinalele Cupei CEV, echipa de volei feminin CV 2004 Tomis Constanţa va încerca să-şi îndeplinească obiectivele de pe plan intern, respectiv să-şi apere trofeele cucerite în sezonul trecut, campionatul şi Cupa României. Datorită participării europene, “sirenele” vor susţine primele meciuri contând pentru turul întâi din play-off la aproape o săptămână după ce restul celorlalte trei dispute s-a încheiat! Ştiinţa Bacău - CSM Lugoj, Dinamo Bucureşti - Unic Piatra Neamţ şi CSM Bucureşti - CSU Tg. Mureş s-au terminat cu scorul general de 2-0. Ştiinţa Bacău - CSM Bucureşti este prima semifinală, iar primele două meciuri (se joacă în sistemul ”cel mai bun din cinci partide”) vor avea loc duminică şi luni, la Bacău.

Pentru a juca în semifinală cu Dinamo, CV 2004 Tomis trebuie să elimine pe SCM U. Craiova, formaţie care a acceptat să joace la Constanţa meciurile din cadrul primului tur din play-off (se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”). Jocurile vor avea loc vineri (ora 15.00) şi sâmbătă (ora 19.00), în Sala Sporturilor din Constanţa. FR Volei a stabilit noile date pentru cele cinci meciuri ale celei de-a doua semifinale: 28 şi 29 martie, 3, 4 şi 7 aprilie.

REGRETE PENTRU RATAREA FINALEI CUPEI CEV. CV 2004 Tomis Constanţa a ratat calificarea în finala Cupei CEV după ce a pierdut setul de aur al disputei de la Istanbul, cu Galatasaray. Fiecare echipă s-a impus pe teren propriu cu 3:0, însă Galata a avut şansa de a juca pe teren propriu returul de duminică şi, implicit, setul de aur. A fost 15:11 în setul de aur pentru echipa lui Lo Bianco şi Calderon, care va juca finala Cupei CEV cu Yamamay Busto Arsizio (Italia). Voleibalistele constănţene regretă această ratare a unei finale de cupă europeană, performanţă încă neatinsă de vreo echipă feminină din România, dar sunt bucuroase pentru un parcurs european nesperat în acest sezon. „Ne bucurăm pentru performanţele obţinute până acum, dar ne pare rău că ne-am oprit aşa de aproape de finală. Aşteptăm sezonul următor şi viitoarea ediţie a Cupelor Europene, în care vrem să obţinem rezultate şi mai bune ca anul acesta”, a declarat căpitanul Tomisului, Claudia Gavrilescu. „Am pierdut în semifinale, dar am avut rezultate foarte bune în acest sezon. Am avut şansele noastre în deplasarea de la Istanbul, dar nu am reuşit să profităm de ele”, a spus libero-ul Marina Vujovic. „La Istanbul nu am jucat la adevărata noastră valoare, nu ştiu ce s-a întâmplat cu noi. Rămâne însă această calificare în semifinală, care este o realizare foarte importantă pentru club”, a afirmat junioara Cristina Cazacu.