CV 2004 Tomis şi-a reluat antrenamentele la Constanţa

După un turneu prelungit de meciuri amicale, prin Franţa şi Turcia, voleibalistele de la CV 2004 Tomis se află din nou la Constanţa, pregătind primul joc oficial din sezonul 2012-2013. Formaţia de pe Litoral va juca sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu Universitatea Cluj, în etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin. Partida va începe la ora 20.00 şi va fi transmisă în direct de Neptun TV. Reamintim că Tomis şi-a amânat primul meci din campionat, cel din deplasare cu Dinamo Bucureşti, pentru data de 17 octombrie 2012.

Darko Zakoc, antrenorul principal al formaţiei constănţene, nu este prea mulţumit de actualul stadiu de pregătire al jucătoarelor sale. „Ştiam înainte de aceste turnee că echipa nu este încă bine pregătită. A fost o perioadă prea scurtă de pregătire, de unde şi oscilaţiile apărute în jocul nostru. Echipa are şi perioade bune de joc, însă prea scurte. Apoi, apar foarte des greşeli neforţate, aceasta e problema numărul 1 la echipa noastră”, consideră antrenorul sârb. „Au fost nişte meciuri de pregătire foarte bune pentru noi, ca să vedem nivelul de pregătire la care suntem, dar e clar că mai avem mult de lucru. Am avut prea puţin timp la dispoziţie pentru o pregătire adecvată. Fetele au început pe 1 septembrie, eu am ajuns la echipă după 15 septembrie (n.r. - după ce s-au încheiat meciurile naţionalei din preliminariile Campionatului European), însă jucătoarele noi au destule calităţi şi sper ca în acest sezon să obţinem rezultate cel puţin la fel ca în sezonul precedent”, afirmă Diana Neaga-Calotă, cordonatoarea Tomisului şi a echipei naţionale.

Reamintim rezultatele înregistrate de CV 2004 Tomis în meciurile amicale din această perioadă precompetiţională: 3:0 cu CSM Sibiu, 3:2 cu CSU Medicina Tg. Mureş şi 3:1 cu CS Volei Alba-Blaj, Ştiinţa Bacău şi SCM U. Craiova (toate la Cupa Ardealul de la Tg. Mureş, locul 1 din 6 echipe), 2:0 cu Istres Ouest Provence Volley, 1:2 cu Universal Volley Modena, 0:2 cu RC Cannes, 3:0 cu Istres şi 1:3 cu Cannes (toate la Trophee Femina de la Istres, locul 2 din 4 echipe), 1:3 cu Galatasaray Istanbul, 0:3 cu Azerrail Baku şi 2:3 cu Bakirkoy Belediye Yeşilyurt (toate la Memorialul “Deger Eraybar” de la Istanbul, locul 4 din patru echipe).