CV 2004 Tomis, surpriza actualei ediţii a LC la volei feminin

CV 2004 Tomis Constanţa a înregistrat marţi prima victorie în Liga Campionilor la volei feminin, 3:2 cu Volley Bergamo, rezultat care constituie şi cel mai important rezultat din scurta istorie europeană a clubului. Succesul campioanei României a uimit lumea voleiului mondial, care a aflat cu surprindere că necunoscuta echipă din Constanţa este capabilă să învingă o septuplă campioană a Europei, deţinătoarea titlului în Italia, formaţie la care joacă voleibaliste celebre ale lumii: Francesca Piccinini (campioană mondială în 2002, dublă campioană europeană în 2007 şi 2009, Cupa Mondială în 2007, Cupa Marilor Campioni Mondiali în 2007, cinci Ligi ale Campionilor, MVP-ul Ligii Campionilor în 2009-2010), Valentina Arrighetti (campioană europeană în 2009, Cupa Mondială în 2011, Cupa Marilor Campioni Mondiali în 2007, două Ligi ale Campionilor), Enrica Merlo, Iuliana Nucu. Pe teren însă nu au jucat palmaresele, ci actualele jucătoare ale celor două echipe, iar Constanţa, buturuga mică, a reuşit să doboare ”carul mare” din Bergamo. (În paranteză fie spus, dacă Arrighetti a demonstrat şi la Constanţa de ce joacă titulară în naţionala Italiei, Piccinini a fost umbra marii jucătoare de altădată).

„TOMIS A FOST MAI ECHIPĂ”. Fără vedete de talie mondială, CV 2004 Tomis s-a bazat pe jocul echipei, făcând-o pe Iuliana Nucu să declare după meci că „au fost mai echipă decât noi şi au dat totul pe teren”, în timp ce Cristina Cazacu, eroina formaţiei constănţene, a opinat că „noi am jucat astăzi (n.r. - marţi) fără nicio presiune, am fost o echipă în adevăratul înţeles al cuvântului şi ne-am ajutat unele pe altele în teren”. În comparaţie cu meciurile precedente din Ligă, Tomis a eliminat în mare parte oscilaţiile din joc, şi-a îmbunătăţit preluarea şi blocajul, evoluând bine şi în defensivă. Peste aspectele tehnice ale partidei însă, ambiţia fetelor şi suportul publicului au fost determinante pentru această victorie, mai ales că Bergamo a condus cu 2:1 la seturi, a avut 21:15 şi 24:23 în setul al patrulea, dar nu a reuşit să închidă meciul. Practic, acela a fost momentul psihologic al partidei, time-out-ul solicitat de antrenorul Darko Zakoc la 21:15 pentru Bergamo. „Ce le-am zis atunci fetelor? Să nu se dea bătute! Putem pierde meciul, nicio problemă, dar să nu renunţe la gândul victoriei. Asta e foarte important pentru mine, ca antrenor: să crezi mereu în victorie, la orice scor”, a declarat după meci tehnicianul sârb. „Am păţit şi duminică acelaşi lucru, în campionat (n.r. - 0:3 acasă cu Chateau d’Ax Urbino Volley). Conduceam cu avans de aproape 10 puncte şi am pierdut setul. Din păcate, avem astfel de momente, când nu mai reuşim să opunem rezistenţă echipei adverse”, a afirmat şi antrenorul formaţiei italiene, Davide Mazzanti.

IULIANA NUCU A LĂUDAT ECHIPA CONSTĂNŢEANĂ. Cea mai aplaudată voleibalistă de la Bergamo a fost internaţionala română Iuliana Nucu, care s-a născut şi s-a format ca jucătoare chiar la Constanţa. „A fost emoţionant să joc aici, la mine acasă, cu toată familia şi cu toţi prietenii în tribună, să joc în faţa publicului constănţean împotriva echipei din Constanţa... Emoţionant!”, a declarat Iuliana după meci. Ea nu a exclus o eventuală revenire în ţară, poate chiar la formaţia din Constanţa. „Să joc din nou pentru echipa din Constanţa? Orice este posibil, nu se ştie niciodată. Oricum, mi-ar plăcea să mă întorc acasă”, a spus jucătoarea în vârstă de 31 de ani, aflată la al doilea sezon în care evoluează pentru Bergamo. Nucu, după meciul de la Constanţa, a plâns cu un ochi şi a râs cu celălalt! „Sincer, nu mă aşteptam să ajungă vreodată campioana României să învingă campioana Italiei la volei. Mă bucur însă pentru sportul românesc, este o performanţă, dar îmi şi pare rău, pentru noi, că trebuia să câştigăm pentru a merge mai departe în Champions League”, a încheiat Iuliana.

Ieri, în celălalt meci din grupă, Azerrail Baku a învins pe Vakifbank TTelekom Istanbul cu 3:0 (25:23, 25:21, 26:24). Clasamentul Grupei D: 1. Azerrail 9p (setaveraj 9:1); 2. Vakifbank 6p (6:3); 3. Tomis 2p (3:8); 4. Bergamo 1p (3:9).