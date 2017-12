CVM Tomis , adversar dificil în sferturile Top Teams Cup

După spectaculoasa calificare în sferturile Top Teams Cup, voleibaliştii de la Club Volei Municipal Tomis au primit liber pînă luni, cînd vor reveni la antrenamente. Sîmbăta viitoare se va relua campionatul, iar formaţia de pe Litoral va juca pe teren propriu, de la ora 18.00, cu Steaua Bucureşti. Doar şapte jucători din lot au revenit joi seară la Constanţa: Began, Marian Pavel, Ashlei, Erkan, Voinea, Mihăilă şi Tănăsescu. Zălăuanii Gontariu şi Ilieş au plecat acasă, la fel ca şi Milotin şi Dragoş Pavel, sîrbii Ivkovic şi Kuburovic au rămas pînă astăzi în Olanda, pentru a-şi rezolva o problemă legată de viză, iar polonezul Gabrych a plecat acasă.

După ce au eliminat pe Orion Doetinchem în optimile Top Teams Cup, pentru jucătorii de la Tomis urmează 20 de zile de foc. Săptămîna viitoare vor pregăti meciul cu Steaua de la Constanţa, din etapa a 15-a a Diviziei A1, însă acesta va fi doar primul dintr-o serie de şase jocuri programate în interval de numai 15 zile: patru în campionat şi două în Top Teams Cup, cu Autocommerce Bled. Formaţia slovenă, care a eliminat pe Fenerbahce Istanbul după două victorii, 3-0 acasă şi 3-1 în deplasare, va juca împotriva constănţenilor pe 31 ianuarie, la Constanţa, şi pe 7 februarie la Radovljica. Acolo îşi dispută echipa din Bled meciurile oficiale, Radovljica fiind o localitate situată la jumătatea distanţei dintre capitala Sloveniei, Ljubljana, şi graniţa cu Austria. Partidele cu slovenii sînt decisive pentru îndeplinirea unuia dintre obiectivele Tomisului, calificarea în Final Four. “Ştiu că i-au bătut de două ori pe turci şi că nivelul voleiului sloven este în creştere. Vom vedea ce va fi, deocamdată nu ştiu nimic despre echipa adversă, dar o vom studia pînă la ora meciului”, spune Jorge Cannestracci, antrenorul principal al Tomisului. “Vreau să joc în Final Four, este gîndul cu care am început drumul în Cupele Europene. Ştiu de la Ashlei că au un centru brazilian în lot, vom vedea ce va fi”, a declarat Erkan Togan, turcul care a... ratat jocul împotriva compatrioţilor de la Fenerbahce.

Slovenii au zece internaţionali în lot

Odbojkarski Klub Autocommerce Bled (aceasta este denumirea completă a echipei), echipă pregătită de Dragutin Baltić şi Radovan Gačić, are 13 jucători în lot, dintre care unul singur este stranier, brazilianul Marcelo Barreto. Majoritatea componenţilor lotului sînt internaţionali, excepţie făcînd Lakota, Kamnik şi Barreto. Vedeta şi căpitanul echipei este extrema Matija Pleško, în vîrstă de 30 de ani, care a jucat 160 de meciuri pentru naţională! Pleško, alături de ridicătorii Šmuc şi Satler, extremele Flajs şi Urnaut, centrul Čebron, universalul Gasparini şi libero-ul Škorc, au contribuit şi la calificarea naţionalei slovene la turneul final al Campionatul European din Rusia. În septembrie anul acesta, Slovenia va evolua în Grupa C, de la St.Petersburg, alături de Spania, Slovacia şi Franţa.

Ashlei a fost coechipier cu Satler

Brazilianul Tomisului, Ashlei, cunoaşte doi jucători din lotul adversarei. Este vorba despre conaţionalul său Barreto (“Îl ştiu bine, dar nu am apucat să jucăm în aceeaşi echipă”), care a mai evoluat la Ulbra (Brazilia), Castelo şi AAA (Portugalia), Omniworld (Olanda), şi despre slovenul Satler, alături de care a jucat în sezonul trecut în Germania, la VfB Friedrichshafen (“Este un ridicător foarte bun, titular şi la naţională”). Nu Satler a fost însă titular cu Fener, ci experimentatul Tomislav Šmuc, 140 de selecţii la naţională, care a mai jucat în Olanda, la Piet Zoomers. Ceilalţi titulari au fost universalul Gasparini, centrii Čebron şi Barreto, extremele Flajs şi Urnaut, libero-ul Škorc. Cel mai... umblat jucător de la Bled este un alt internaţional, Jasmin Čuturič, care a mai jucat la VfB Friedrichshafen (Germania),VB Nice şi Tour (Franţa), Adriavolley Trieste şi Allegrini Bergamo (Italia). Şi libero-ul Škorc a jucat în Franţa, la Goelo şi Paris.