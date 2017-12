CVM Tomis - Explorări, duel românesc în Cupa Challenge la volei masculin

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a depăşit fără emoţii turul al doilea din Cupa Challenge la volei masculin. Jucătorii constănţeni s-au calificat mai departe după ce au obţinut două victorii în disputa cu bosniacii de la Jedinstvo Brcko, 3:1 în deplasare şi 3:0 pe teren propriu. În turul următor al competiţiei, 16-imi de finală, CVM Tomis va întâlni tot o echipă românească, Ştiinţa Explorări Baia Mare, formaţie care a fost eliminată în 16-imile Cupei CEV, dar, conform regulamentului, continuă să joace în Cupa Challenge.

„Vom avea meciuri destul de grele cu Baia Mare, pentru că am pierdut două campionate, din ultimele şase jucate, din cauza lor. O dată când nu şi-au jucat corect şansa, atunci când am ieşit pentru a doua oară vicecampioni, şi anul trecut când ne-au bătut în meci direct, şi datorită nouă, şi datorită arbitrajelor de la Baia Mare. Dar în primul rând a fost vina noastră”, spune Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. „Nu trebuie să ne gândim că ne va fi uşor pentru că am căzut cu Baia Mare. Este o echipă valoroasă, cu jucători experimentaţi, dar noi ştim bine echipa din Baia Mare şi vom face totul pentru a ne califica mai departe. Ne propunem un parcurs cât mai lung în Cupa Challenge şi va trebui să trecem de ei pentru a ne îndeplini obiectivul”, afirmă Marin Lescov, coordonatorul Tomisului. „Am jucat în turul campionatului cu ei şi ne-au cam pus probleme. Să sperăm că ne vom omogeniza mai bine până îi vom întâlni din nou şi ne vom descurca mult mai bine la meciurile din ianuarie. Suntem avantajaţi şi de faptul că jucăm returul la Constanţa, datorită publicului nostru, datorită galeriei care ne va susţine”, crede tânărul Alexandru Zahar, jucător în vârstă de 17 ani.

Meciurile din Cupa Challenge sunt programate la începutul anului viitor: turul la Baia Mare, pe 10, 11 sau 12 ianuarie, iar returul la Constanţa, pe 17, 18 sau 19 ianuarie. Cele două echipe se vor întâlni şi în etapa a 2-a a returului Diviziei A1, la Baia Mare, pe 21 ianuarie!