CVM Tomis - Maccabi, meci de risc maxim la Constanţa

Mâine, de la ora 18.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui meciul dintre CVM Tomis şi Maccabi Tel Aviv, contând ca manşă tur din sferturile de finală ale Cupei Challenge la volei masculin. Având în vedere faptul că echipa oaspete vine din Israel, meciul se anunţă ca unul de risc maxim pentru gazde! Ieri, la conferinţa de presă care a prefaţat disputa de miercuri, organizatorii au făcut câteva precizări foarte importante pentru spectatorii care vor veni la Sala Sporturilor. „Măsurile de securitate vor fi mai stricte decât la meciurile anterioare. Rugăm spectatorii să evite să vină la sală cu obiecte contondente, iar fumătorii trebuie să lase brichetele acasă şi să cumpere chibrituri”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis. Reprezentanţii Jandarmeriei şi ai firmei de pază Conpress Holding au precizat că spectatorii nu vor putea intra în sală cu obiecte contondente, sticle, recipiente de plastic, umbrele, brichete, monezi, dar nici cu bannere inscripţionate cu alte mesaje decât cele de încurajare. Strada Decebal va fi blocată în dreptul Sălii Sporturilor, acolo urmând să fie parcate maşinile jucătorilor constănţeni şi autocarul oaspeţilor. Biletul de intrare la acest meci costă 5 lei, iar elevii şi studenţii vor avea intrarea gratuită.

CANNESTRACCI, PREZENTAT OFICIAL. Voleibaliştii constănţeni au efectuat ieri primul antrenament sub comanda lui Jorge Cannestracci, noul antrenor principal al echipei, care a fost prezentat oficial la conferinţa de presă organizată la prânz. Argentinianul va trebui să se adapteze foarte repede la Constanţa, pentru că ritmul partidelor va fi extrem de alert în următoarele două luni şi jumătate. „Ştiu că am revenit la Tomis într-un moment important pentru echipă, că urmează o serie de meciuri dificile şi că dubla manşă cu Maccabi înseamnă foarte mult pentru club. Acum cinci ani am ratat semifinala după ce am pierdut în faţa echipei din Bled, care apoi a câştigat trofeul (n.r. - Top Teams Cup, actualmente Cupa CEV). Acum sper să obţinem calificarea în semifinală şi să îndeplinim obiectivul clubului”, a declarat Cannestracci. „Este bine că a venit repede un nou antrenor principal, însă acum trebuie să o luăm de la capăt, să ne adaptăm la un nou sistem de joc, noi reguli. Nu va fi uşor, pentru că timpul este foarte scurt, avem multe meciuri dificile în săptămânile următoare. Vom încerca să păstrăm ce a fost bun până acum, pentru că nu trebuie să uităm faptul că avem o singură înfrângere în acest sezon”, a spus experimentatul coordonator Juan Carlos Blanco.