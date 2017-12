CVM Tomis - Remat Zalău, derby-ul voleiului masculin românesc

DUEL ÎNTRE PRINCIPALELE CANDIDATE LA TITLU. Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui sâmbătă, de la ora 17.00, derby-ul etapei a 16-a din Divizia A1 la volei masculin. Meciul dintre CVM Tomis Constanţa şi Remat Zalău va opune ocupantele primelor două locuri în clasament, dar şi formaţiile care au investit cel mai mult în jucători în acest campionat. Constănţenii au remaniat lotul în luna decembrie, când au plecat patru jucători şi au venit alţi patru, în timp ce sălăjenii au făcut în ianuarie două achiziţii. Unul dintre noii transferaţi la Remat, centrul sârb Ljubicic, s-a accidentat într-un meci de campionat, astfel că în meciul de la Constanţa va evolua doar universalul danez Ditlevsen. CVM Tomis are tot lotul valid, iar antrenorii Stelio De Rocco şi Mircea Dudaş pot alinia cea mai bună formulă de echipă. „Este un meci fundamental pentru noi, în perspectiva turneelor finale. Trebuie să câştigăm şi să ne păstrăm primul loc în clasament”, spune Stelio De Rocco. „Zălăuanii îşi doresc să ajungă cât mai sus, iar o victorie la Constanţa ar însemna mult pentru ei în perspectiva turneelor finale. Însă, până la sfârşitul campionatului, noi nu trebuie să mai facem greşeli, mai ales cu echipele care vizează unul dintre primele patru locuri”, crede Mihai Dumitrache, universalul Tomisului. În tur, la Zalău, gazdele s-au impus cu 3:0, după ce Tomis eliminase pe Remat în semifinalele Cupei României, cu acelaşi scor. Jocul de sâmbătă are o importanţă dublă, pentru că rezultatul va conta, foarte probabil, şi în turneele finale pentru locurile 1-4. La acest capitol, clasament separat între primele patru clasate, Tomis şi Remat stau slab în comparaţie cu Dinamo şi Baia Mare, având câte o singură victorie!

VOLEIBALIŞTII CONSTĂNŢENI MIZEAZĂ PE SUPORTUL PUBLICULUI. După două partide în care spectatorii constănţeni nu s-au prea îndemnat să vină în tribunele Sălii Sporturilor, pentru a vedea codaşele Steaua şi CVM Braşov, este de aşteptat ca la derby-ul campionatului asistenţa să fie mai numeroasă. Prin intermediul mass-media, voleibaliştii constănţeni au făcut un apel către suporteri, să vină în număr cât mai mare la întâlnirea cu zălăuanii. „Sper că fanii vor reveni în sală pentru a susţine echipa la acest meci foarte important. Nu am jucat la fel de bine ca în sezonul precedent, dar în acest sezon am câştigat Cupa României şi ne aflăm pe primul loc în campionat. Cred că nu avem un sezon chiar aşa de slab şi că merităm să avem publicul cald din toamnă. Am pierdut câteva meciuri importante, dar sezonul încă nu s-a încheiat şi ne putem redresa în campionat”, a declarat Sebastian Firpo. „Sper ca sala să fie cât mai plină şi să vină mai mulţi spectatori decât la meciurile anterioare de campionat. Avem un adversar mult mai valoros şi cred că vor avea posibilitatea să vadă un meci frumos”, a spus Dragan Svetozarevic. „Sper ca sala să fie cât mai plină! Mă bucur că mass-media face o treabă foarte bună şi promovează acest meci foarte important de sâmbătă. Îi cunosc bine pe fanii noştri şi ştiu că la meciurile importante vin alături de noi şi reprezintă al şaptelea jucător al echipei”, a declarat De Rocco.

DINAMO DISPUTĂ DOUĂ MECIURI ÎN PATRU ZILE. Iată şi celelalte partide programate sâmbătă în etapa a 16-a: Steaua Bucureşti - Unirea Dej (ora 11.00); Dacia Buzău - VCM Piatra Neamţ (ora 12.00); U. Cluj - Dinamo Bucureşti (ora 12.00); SCM U. Craiova - Explorări Baia Mare (ora 12.00); Torpi Tg. Mureş - CVM Braşov (ora 16.00). Marţi va fi recuperată şi ultima restanţă a Diviziei A1 la volei masculin, contând pentru etapa a 14-a: Torpi Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti.

Clasament

1. CVM TOMIS 15 12 3 36:12 27

2. Remat Zalău 15 11 4 36:14 26

3. Explorări Baia Mare 15 11 4 36:16 26

4. Unirea Dej 15 10 5 35:18 25

5. Dinamo Bucureşti 14 10 4 35:15 24

6. VCM Piatra Neamţ 15 9 6 30:27 24

7. Torpi Tg. Mureş 14 8 6 26:24 22

8. U. Cluj 15 7 8 29:32 22

9. Steaua Bucureşti 15 5 10 23:34 20

10. SCM U. Craiova 15 5 10 19:34 20

11. Dacia Buzău 15 1 14 5:43 16

12. CVM Braşov 15 0 15 4:45 14