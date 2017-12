CVM Tomis - Ribnica Kraljevo, în GM Capital Challenge Cup

Vineri au fost stabilite meciurile din 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, competiţie în care vor evolua şi trei formaţii din România. Tragerea la sorţi a decis ca deţinătoarea titlului de campioană, CVM Tomis Constanţa, să întâlnească echipa sârbă Ribnica Kraljevo (primul meci pe teren propriu), Dinamo Bucureşti va înfrunta pe Chemes Humenne din Slovacia (primul meci pe teren propriu), iar Remat Zalău pe PNV Waasland Kruibeke din Belgia (primul meci în deplasare). Dinamo şi Remat sunt pe aceeaşi parte de tablou, putând să se întâlnească în sferturi. Dacă vor trece de sârbi, campionii României îi vor avea ca adversari pe elveţienii de la SUI Lausanne sau pe germanii de la SCC Berlin. Meciurile tur se dispută pe 5, 6 sau 7 ianuarie, iar returul pe 12, 13 sau 14 ianuarie.

La prima vedere, Tomis are prima şansă la calificare, dar, după ce au fost eliminaţi neaşteptat de echipa din Montpellier, constănţenii sunt precauţi. „Echipele din Serbia sunt mereu puternice, iar faptul că Ribnica a eliminat cu dublă victorie pe Tenerife ne pune pe gânduri. Ne poate crea probleme, chiar dacă este pe locul 6 în campionat. Să nu uităm că din Cupa CEV ne-a eliminat echipa clasată pe locul 12 în Franţa! În Cupele Europene sunt posibile oricând surprize”, consideră Milen Uzunov, directorul sportiv al CVM Tomis. „Nu ştim încă foarte multe despre ei, dar ştim valoarea şcolii sârbe de volei, cu jucători care dau totul pe teren, aşa că trebuie să avem mare grijă cu această dublă manşă”, spune antrenorul principal Stelio De Rocco. „Şcoala sârbă de volei este renumită, aşa că nu ne aşteaptă deloc meciuri uşoare, la fel cum a fost în amicalul cu Radnicki Kragujevac. Vom vedea ce va fi, dar la prima vedere pare un adversar accesibil. Sper să nu fie la fel de valoroasă ca Vojvodina Novi Sad, pe care am întâlnit-o acum patru ani şi care avea jucători tineri care au ajuns la echipe mari europene”, a declarat Florin Voinea, component al Tomisului şi în “dubla” cu Vojvodina. „Cred ca suntem mai buni ca ei la ora actuală, mai ales că ştim valoarea campioanei Serbiei, Kragujevac, pe care am întâlnit-o la Budva. În volei însă orice este posibil, aşa că trebuie să jucăm fiecare meci la capacitate maximă”, a concluzionat Filip Despotovski, voleibalistul macedonean care cunoaşte foarte bine voleiul ex-iugoslav.