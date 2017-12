CVM Tomis - SCM U. Craiova, derby european la Constanța

Vineri seară, cu începere de la ora 19.45, CVM Tomis Constanța și SCM U. Craiova vor deschide etapa a 4-a din Divizia A1 la volei masculin. Ora târzie de start a meciului programat în Sala Sporturilor din Constanța se explică prin televizarea acestuia în direct la Digi Sport 3. Medaliate cu aur și bronz în ediția trecută a campionatului intern, ambele formații au început noul sezon cu victorii pe linie, însă majoritatea lor au fost obținute după cinci seturi! Astfel, constănțenii se află pe locul 3 în clasament, cu 7 puncte, iar oltenii ocupă poziția a 5-a, cu 6 puncte. Publicul care va asista la partidă, fie din tribunele Sălii Sporturilor, fie de la TV, va putea urmări un adevărat derby al campionatului, între două echipe care participă an de an și în Cupele Europene.

„Sper să câștigăm fără probleme acest meci, pentru că avem și echipă, și jucători mai buni decât Craiova. Victoria de la Ploiești a fost foarte importantă pentru moralul nostru, pentru că veneam după înfrângerea din Belgia. Jucăm câte două partide pe săptămână, se acumulează oboseala și sper din toată inima să nu trebuiască să jucăm cinci seturi. Îmi doresc un 3:0 sau 3:1 pentru noi”, a declarat libero-ul sârb Goran Skundric. „Vom intra pe teren cu gândul la un nou succes. Am avut multe meciuri grele în ultima perioadă și ne așteaptă altele, poate și mai dificile. Am avut multe meciuri lungi, de cinci seturi, multe deplasări și suntem puțin obosiți. De aceea, ne dorim să terminăm jocul contra Craiovei cu o victorie cât mai scurtă, ca să ne conservăm energia pentru Liga Campionilor”, a spus extrema Metodi Ananiev.

URMEAZĂ UN CAMPIONAT PLIN DE... DERBY-URI!

După trei etape, în Divizia A1 sunt două formații cu punctaj maxim, însă ambele au terminat sezonul trecut în a doua jumătate a clasamentului: pe locul 8 Știința Explorări Baia Mare și pe locul 9 Banatul Caransebeș! Ambele s-au întărit serios în vară, așa cum a făcut-o și Arcada Galați, echipă care a debutat săptămâna aceasta în Cupele Europene, cu o victorie. Aceste transferuri importante, coroborate cu problemele financiare prin care a trecut campioana CVM Tomis Constanța, al cărei lot este inferior celui din sezonul trecut, au dus la un echilibru valoric între mai multe echipe.

„Cu siguranță, partida contra Craiovei este una foarte importantă, pentru că vom întâlni o echipă care în ultimii ani a jucat de fiecare dată în semifinalele campionatului. Va fi un joc disputat, un derby, pentru că se întâlnesc campioana și medaliata cu bronz din ediția trecută. Însă în acest campionat vom avea de jucat multe derby-uri, pentru că sunt multe formații puternice, echilibrate și nu vor mai fi meciuri ușoare pentru nicio echipă”, a afirmat Martin Stoev, antrenorul principal al formației constănțene. „Fiecare echipă are în lot câte trei sau mai mulți jucători străini, iar nivelul campionatului este destul de bun. Eu am jucat întreaga mea carieră în Serbia, dar acum cred că România are un campionat mult mai puternic, cu 5-6 echipe foarte bune”, a adăugat Skundric.

Canadianul Stephen Gotch este în continuare accidentat și nu poate juca titular, urmând să intre la nevoie ca schimbare tactică. „Sper să îl avem apt de joc după întâlnirea cu Resovia”, a anunțat Martin Stoev. Marți, de la ora 18.00 (în direct pe Digi Sport 2), în etapa a doua din Grupa G a Ligii Campionilor, Tomis va primi vizita campioanei Poloniei, Asseco Resovia Rzeszow, echipă care în sezonul trecut a fost finalista competiției, fiind învinsă cu 0:3 de rușii de la Zenit Kazan, în ultimul act.

SCM U. Craiova a schimbat mulți jucători față de campionatul precedent, singurii titulari rămași fiind Lică (universal), Ghionea (centru) și Mărieş (libero). Au plecat ambii coordonatori, Manda și Bićanin, centrul Turanjanin și extremele Voinea și Milev. Antrenorul principal Dănuț Pascu îi are acum la dispoziție pe internaționalii Bartha, Georgescu (ambii coordonatori) și Borota (extremă), pe centrii Cuciureanu și Mihalj (un internațional croat de 2,11 m înălțime) și pe ucraineanul Klyamar (extremă, 1,91 m).

