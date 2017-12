CVM Tomis - Steaua, prima din cele nouă “finale” pentru constănţeni

După două meciuri pierdute în deplasare, în Serbia şi la Baia Mare, CVM Tomis Constanţa revine sâmbătă în faţa propriilor suporteri. În etapa a 14-a din Divizia A1, campionii vor evolua în Sala Sporturilor, de la ora 17.00, contra echipei Steaua Bucureşti, a noua clasată, care are doar cinci victorii în 13 etape, dar este capabilă oricând să producă surprize, valoarea jucătorilor din lot fiind superioară locului ocupat în clasament. „Nu contează că Steaua este pe locul 9 în clasament! În tur am câştigat greu, cu 3:2. Tocmai de aceea mă aştept la încă un meci greu, pentru că echipa adversă nu are ce pierde şi va veni să joace cât mai bine. Presiunea este pe noi, de aceea trebuie să fim cât mai conectaţi la partidă şi să ne ridicăm nivelul de joc faţă de partidele anterioare”, spune coordonatorul de joc al Tomisului, Sebastian Firpo. „Steaua nu are nimic de pierdut în acest meci, ci numai de câştigat. Are jucători care ne pot pune probleme, de aceea trebuie să ne pregătim pentru o partidă foarte dificilă. Însă victoria este tot ce contează pentru noi în momentul de faţă!”, afirmă Stelio De Rocco, antrenorul principal al Tomisului. Pentru a mai spera la titlu, voleibaliştii constănţeni sunt obligaţi să câştige toate cele nouă partide rămase din sezonul regulat, orice sincopă putând să-i coste scump! „Jucăm sub presiunea rezultatelor şi trebuie să câştigăm, cu Steaua şi cu celelalte echipe. Este momentul să ne dovedim valoarea şi să arătăm consistenţă în joc, ca echipă şi fiecare jucător luat în parte”, a adăugat tehnicianul canadian. „De acum trebuie să câştigăm toate meciurile, pentru a ne poziţiona cât mai bine înaintea turneelor finale”, a încheiat Firpo. Meciul va fi arbitrat de gălăţenii Lucian Năstase şi Nicolae Marin. Observator: Constantin Ispas (Bucureşti).

Celelalte partide ale etapei - sâmbătă: CVM Braşov - Explorări Baia Mare (ora 11.00); SCM U. Craiova - VCM Piatra Neamţ (ora 12.00); duminică: Dacia Buzău - Remat Zalău (ora 17.00). Meciul U. Cluj - Unirea Dej, scor 0:3, s-a jucat în devans, iar întâlnirea Torpi Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti a fost amânată pentru 9 februarie.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 13 10 3 33:12 23

2. CVM TOMIS 13 10 3 30:12 23

3. Unirea Dej 14 9 5 32:18 23

4. Explorări Baia Mare 13 9 4 30:16 22

5. Torpi Tg. Mureş 13 8 5 26:21 21

6. U. Cluj 14 7 7 27:29 21

7. Remat Zalău 12 8 4 27:14 20

8. VCM Piatra Neamţ 12 7 5 24:22 19

9. Steaua Bucureşti 13 5 8 23:28 18

10. SCM U. Craiova 12 3 9 13:29 15

11. Dacia Buzău 13 1 12 5:37 14

12. CVM Braşov 12 0 12 4:36 12