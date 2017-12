CVM Tomis - Steaua, primul meci dintr-o serie dificilă pentru constănţeni

Divizia A1 la volei masculin programează sâmbătă şi duminică partidele etapei a 6-a, cu care se trece la a doua jumătate a turului sezonului regulat. În această rundă, CVM Tomis Constanţa (locul 2 în clasament, cu 13 puncte) va juca pe teren propriu cu Steaua Bucureşti (locul 4, cu 11p). Partida va avea loc sâmbătă, în Sala Sporturilor, cu începere de la ora 17.00, şi va fi transmisă în direct de Neptun TV.

DUPĂ STEAUA, URMEAZĂ REMAT ZALĂU. Jocul cu Steaua va fi primul dintr-o serie de patru întâlniri cu adversari de valoare, echipe de cu totul alt calibru decât CSU Galaţi şi Universitatea Cluj, formaţii întâlnite de Tomis în ultimele două etape. „Noi trebuie să învingem în această partidă şi să ne găsim ritmul optim de joc, pentru că ultimii doi adversari, Clujul şi Galaţiul, nu au fost de nivel prea înalt. Trebuie să jucăm bine la Constanţa, să ne ridicăm nivelul de joc astfel încât să abordăm cât mai bine meciul de la Zalău, de săptămâna viitoare”, spune Martin Stoev, antrenorul principal al formaţiei constănţene. „A fost un program favorabil pentru noi, deoarece la startul sezonului nu eram foarte pregătiţi să jucăm împotriva celor mai puternice echipe din campionat. Este drept că în meciul amical cu Galatasaray am arătat un volei de calitate, dar abia după aceea am început să ne omogenizăm, să ne găsim mai bine pe teren. Eu, ca şi coordonator, am învăţat la fiecare trăgător unde şi când să-i pasez mingea, astfel încât jocul echipei să fie optim. Din punctul meu de vedere, faţă de începutul campionatului, Tomis este aproape altă echipă, însă până la play-off, care este cel mai important, cu siguranţă vom juca şi mai bine. Mai există puncte slabe, ca la orice echipă, dar muncim la antrenamente pentru a le elimina şi pe zi ce trece suntem tot mai buni”, consideră coordonatorul Juan Carlos Blanco.

ÎN DECEMBRIE, CINCI MECIURI ÎN MAI PUŢIN DE TREI SĂPTĂMÂNI. În etapa a 7-a (19 noiembrie), voleibaliştii constănţeni se vor deplasa pe terenul campioanei, Remat Zalău, apoi vor juca pe teren propriu cu Unirea Dej (26 noiembrie) şi în deplasare cu CSM Bucureşti (3 decembrie), două echipe incomode pe orice teren. Apoi, între 10 şi 17 decembrie, Tomis va susţine trei meciuri: în deplasare cu Universitatea Timişoara, în deplasare cu MOK Jedinstvo Brcko (Cupa Challenge, turul al doilea, manşa tur) şi pe teren propriu cu Dinamo Bucureşti, în ultima etapă a turului. Formaţia de pe Litoral va susţine ultimul meci oficial din 2011, returul cu Jedinstvo Brcko, pe 20, 21 sau 22 decembrie (data nu a fost încă fixată).